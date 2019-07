Powell podpořil odhady brzkého snížení sazeb, Evropa by měla očekávat cla

Akciové trhy v USA rostly, postup vedl Nasdaq, který připsal 0,8% a S&P kolem 0,5%, když se poprvé podíval nad hodnotu 3000 bodů. Včera byly zveřejněny FED Minutes z minulého zasedání, které ukázaly, že řada členů FOMC se přiklání k brzkému snížení sazeb, což potvrdil i guvernér Powell při svém projevu před parlamentní komisí. Výhled ekonomiky se dle něj nezlepšuje kvůli nejistotě v obchodních sporech, inflaci se nedaří dostat na cíl a proto by měl FED být připraven snížit sazby jako preventivní opatření. Guvernér Powell by měl mít projev i dnes a rovněž budou publikována data o vývoji červnové inflace ve formě CPI, u níž se očekává stagnace oproti růstu 0,1% v předchozím období.

Cena ropy vyskočila o 4% po zveřejnění neočekávaného úbytku zásob v USA o 9,5 mil. barelů. V mexickém zálivu se rovněž tvoří první bouře v rámci hurikánové sezóny, kvůli níž producenti přerušují těžbu na ropných plošinách. Díky tomu rostl nejvýrazněji energetický sektor o 1,4%.

Dnes bude zveřejňovat výsledky za 2Q firma Delta Air Lines, která by měla reportovat o 30% meziročně lepší zisky i lepší tržby, akcie za poslední 2 měsíce rostly, takže pozitivní očekávání jsou v ceně již z větší části započítány. Tyto aerolinie nevlastní žádný Boeing 737 MAX, takže nebyly zasaženy nutností uzemnit svá letadla, čímž patrně získaly tržní podíl na úkor ostatních konkurentů, kteří byli nuceni rušit lety. Důležitý bude výhled společnosti pro zbytek roku.



Evropské akcie obchodovaly v záporu, nejvýrazněji DAX, který ztrácel 0,5%, pan-evropský STOXX 600 klesal kolem 0,2%. Negativní sentiment vyvolaly informace od německého transatlantického koordinátora, který po jednání v Americe uvedl, že se USA chystají relativně brzy uvalit cla i na evropské zboží, včetně automobilů.

Dnes by měl být publikován záznam z uplynulého jednání ECB, který poskytne detaily ohledně diskuze nastavení monetární politiky.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny