Na co si dát pozor při cestě do Chorvatska?

Červenec je tu a pro mnohé se nese především ve znamení začátku letních dovolených. Čeští turisté už dlouhé roky po sobě nejčastěji vyráží do Chorvatska, na Slovensko a do Itálie. Jelikož se stálice v turistické oblíbenosti neměnila už tolik let, připravil tým Yespojištění.cz přehledný návod, která cesta do Chorvatska autem 2019 bude letos tou nejlepší a na co si dát na cestě pozor.

Do Chorvatska autem aneb přes která česká města jet

Cesta do Chorvatska autem 2019 se jako již tradičně bude dělit do tří základních cestovatelských skupin. Z těchto hlavních tří turistických proudů ve směru do Chorvatska budeme v rámci tohoto článku vyjíždět vždy z Prahy.

Cesta do Chorvatska z Prahy přes České Budějovice

První z nejoblíbenějších tří tratí je ta, která objíždí českou dálnici D1. Tím se řidiči vyhnou nejen náročným úsekům dálnice, na které se bude celé léto pracovat, ale i zcela rozkopanému Brnu. Tato trasa je totiž přes České Budějovice nasměruje přímo na rakouský Graz. Dále se pokračuje již tradičně přes Slovinsko přímo na chorvatský Záhřeb.

Cesta do Chorvatska z Prahy přes Jihlavu

Cesta do Chorvatska autem 2019 z Prahy může také směřovat na Jihlavu. K té sice vede dálnice D1 a u jihlavského sjezdu se musí občas počítat s kolonami, ale lze se vyhnout opět těm nejhorším úsekům dálnice D1, které se momentálně nachází především v dojezdové vzdálenosti Brna. Tato cesta vede řidiče poté dále na Vídeň, kde se opět napojí na již tradiční slovinskou trasu směr Záhřeb.

Cesta do Chorvatska z Prahy přes Brno

Cesta do Chorvatska 2019 z Prahy přes Brno bude letos jedna z nejnáročnějších, a to především kvůli opravovaným úsekům na dálnici D1. Přesto se mnohým cestovatelům může cesta do Chorvatska autem 2019 právě přes tuto trať zalíbit. Hlavní její výhodou je totiž cesta přes Bratislavu, která dále pokračuje přes maďarský Mosonmagyaróvár přímo do chorvatského Záhřebu. Touto cestou se tedy řidiči vyhnou slovinským kolonám na hranicích s Chorvatskem, které každé léto představují problém nejen pro turisty ale i místní.

Přes Rakousko či Maďarsko?

Při cestě z České republiky do Chorvatska obecně připadají v úvahu dvě nejoblíbenější trasy, a to buď ta, jež vede přes Rakousko a posléze Slovinsko, nebo trasa vedoucí přes Slovensko a poté Maďarsko. „Přes Maďarsko se jede po pěkných silnicích s menším rizikem kolon, ale s častými omezeními rychlosti. Trasa je o několik desítek kilometrů delší, na hranici s Chorvatskem nás ale zpravidla stejně čekají kolony. Nejrychlejší trasa by tak stále měla být přes Rakousko, a tu bych doporučoval,“ uvádí Libor Budina, manažer Road Safety Autoklubu ČR.

Dálniční známky, mýto a povinná výbava

Při cestě do Chorvatska je nutné pamatovat i na zakoupení příslušných dálničních známek a uhrazení mýtného. Výše nákladů se bude v tomto ohledu odvíjet od zvolené trasy. Rovněž by se neměla opomíjet příprava v podobě nastudování příslušných dopravních předpisů zemí, kterými bude řidič projíždět.

"Určitě je třeba pamatovat na to, že dítě 12 let nesmí cestovat na předních sedadlech, i když má sedačku. Výjimku tvoří děti do 2 let umístěných v autosedačkách proti směru jízdy. Povinná je reflexní vesta v automobilu, kterou musí mít cestující, pokud vystoupí při poruše, a platí to i pro cestující na motocyklu,“ vysvětluje Libor Budina.

Dálniční známky na trase přes Rakousko a Slovinsko

Rakouské dálniční známky lze nakoupit již před začátkem dovolené ve specializovaných prodejnách či na hraničních přechodech a místních benzinových pumpách. Pokud je ale termín cesty jasně stanovený a není radno se zakoupením dálniční známky otálet, lze využít i elektronického systému rakouských dálničních známek. U této elektronické dálniční známky je však nutné si dát pozor na aktivaci. Cesta do Chorvatska autem 2019 totiž může začít mnohem dříve, než začne platit dálniční známka. Rakouský systém si na zaktivování známky nechává rezervu, a tak je nutné ji sjednat více než 18 dní předem.

Známku si lze sjednat na různá období. Nejkratší období má 10 dnů a stojí kolem 9,20 euro. Druhé dvouměsíční období stojí kolem 26,8 euro a roční dálniční známka vás vyjde na zhruba 89,2 euro. Z jednoduchého propočtu tak vychází, že pokud se Rakouskem skutečně chcete vydat pouze při tranzitu k moři a zpět, výhodnější bude koupě dvou známek na deset dní nežli koupě známky dvouměsíční v případě dvoutýdenní dovolené.

Pozor na zpoplatněné úseky a rychlostní omezení

Při cestě přes Rakousko, kterou vedou dvě hlavní trasy směrem do Chorvatska, je dobré si uvědomit, že zaplacením dálniční známky poplatky ještě nekončí. Některé rakouské tunely jsou totiž zpoplatněné, a to dokonce i ty, které potkáte na cestě ve směru rakouského města Graz. Co se týče samotných uzavírek, "o žádných rozsáhlých uzavírkách nevíme. Samozřejmě ale vždycky pozor, po cestě se mohou objevit aktuální úseková omezení rychlosti jízdy,“ uvádí Libor Budina.

Dálniční známky ve Slovinsku

Slovinsko rozřazuje vozidla do skupiny 2A do tří a půl tun a 1,3 metru a 2B do tří a půl tun a 1,3 metru. Týdenní dálniční známka pro vozidla spadající do kategorie 2A vyjde na 15 euro, měsíční na 30 euro a roční na 100 euro. Vozidla spadající do kategorie 2B si výrazně připlatí. Týdenní známka je vyjde na 30 euro, měsíční na 60 euro a roční na 220 euro. Buďte tedy opět připraveni na to, že i jen samotná cesta do Chorvatska není nejlevnější.

Dálniční známky na cestě přes Maďarsko

Maďarskou dálniční známku si lze zakoupit nejen na benzinových pumpách, ale nově i na zákaznických centrech, jakým je například to od ÚAMK. Výhodou maďarského systému je i možnost zakoupení pouze jednodenní dálniční známky, která je vhodná právě pro přejezdy do dalších zemí.

Je nutná dálniční známka i v Chorvatsku?

Chorvatsko je jednou ze zemí, které využívají mýtného systému výběru poplatků za dálnice. Cena za průjezd se bude tedy lišit podle daného místa a období - v letních měsících totiž zdražuje mýto o 10 %.

Na co pamatovat při cestě do Chorvatska?

"Na trase směr Vídeň, Graz po dálnici A2 jsou čtyři omezení, ale jedná se o krátké úseky, stejně tak v případě jižní trasy z Linze po dálnici A9. Na hranicích s Chorvatskem jsou delší kolony v tzv. mýtnici. Čekání můžeme eliminovat tím, že máme naistalováno ENC mýtné zařízení s automatickým odečtem mýtného. A hlavně - v Chorvatsku pozor na pokuty, letos se až zněkolikanásobily,“ doporučuje Libor Budina.

Cesta do Chorvatska autem může řidiče rovněž překvapit především při průjezdu Rakouskem. Rakouští politici chtějí totiž zamezit obcházení plateb za dálniční známky a rozhodli se tak kontrolovat a v určitých případech od 6. července uzavírat neplacené objížďky zpoplatněných dálnic. Řidiči tak budou muset v oblíbených směrech na Chorvatsko či Itálii najet na dálnici a zakoupit si dálniční známku. Omezení by mělo začít platit především během víkendových dnů a má za cíl omezit rušení místních obyvatel v přilehlých vesnicích, jejichž cesty zpoplatněny nejsou. Cesta do Chorvatska sice bude zasažena také, ale omezení se dotkne především německých turistů.

Rady na závěr

Při cestě do Chorvatska je vhodné si dát pozor především na vlastní pozornost. Doporučují se pravidelné zastávky a odpočinek, dále také dostatek tekutin pro zachování pozornosti zejména při zdlouhavých kolonách. Abyste se rovněž na vaší cestě cítili vždy chráněně, sjednejte si s naší pomocí to nejlepší cestovní pojištění.

S celým týmem Yespojištění.cz vám tak i pro letošní léto přejeme šťastnou cestu do Chorvatska a ať si u moře zaslouženě odpočinete!