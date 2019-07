Cesta autem k Jaderskému moři - Chorvatsko, Slovinsko, Itálie. Aktuální informace.

ÚAMK upozorňuje na aktuální omezení

Při cestě automobilem za sluníčkem a koupáním v jaderském moři, ať už ve Slovinsku, Chorvatsku nebo Itálii je třeba počítat s omezeními, která putování na jih zpomalí. Samozřejmě, že je na prvním místě nutné uvést ještě na českém území dálnici D1. Ale nejen tam, počítejme s omezeními. Potkají nás i v Rakousku, nově ve Slovinsku nebo Německu a cestou do Itálie.

Podívejte se také: Cesta do Chorvatska - aktualizovaná mapa překážek a omezení od BESIPu.

Pokud jde o D1, základních omezení je 5 ve směru k rakouským hranicím. Po opuštění dálnice musíme i nadále počítat s kyvadlovým provozem na novomlýnské hrázi rybníků. V Rakousku, po krátkodobém omezení oprav mostu na silnici S4 na trase Znojmo-Vídeň, je i nadále nutné počítat se čtyřmi zúženími na trase Vídeň-Graz.

Slovinsko dotáhlo dálnici A4 až do samotné hranice, ještě v loňské turistické sezóně scházelo asi 3,5 km do přechodu Grušovlje/Macelj, a tak se běžně tvořily kolony až 3 hodiny. Nyní je dostavba hotová, ale staré už nefunkční dálniční rampy musí být zbourány, což se bude dít až do konce července. Proto je třeba počítat s určitými omezeními.

Stejně jako po přejezdu hranic s tím, že na chorvatské straně se ještě stále jezdí asi 5 km sice po dálnici, ale jen v jednom pruhu, protože je hotova jen trasa do země, nikoliv v opačném směru.

Při cestě do Itálie přes Německo ÚAMK varuje před možnými kolonami u německo-rakouském hraničním přechodu Kufstein (dálnice A93). Viníkem jsou kontroly a redukce kamionové dopravy ve vybraných dnech. Nákladní vozy tak zaplní pravý pruh a ten levý určený pro osobní vozy se snadno zahltí. Ještě vážnější je situace v okolí Innsbrucku, kde radnice, aby se město a objízdné trasy nepřeplnily, nedovolí sjezd z přetížené dálnice do Itálie a zpět.

V samotné Itálii na frekventované trase do Benátek cestu zpomalí práce na modernizaci dálnice A4 mezi městy Palmanova a Portogruaro, které budou pokračovat až do roku 2021.

Zkrátka jen na trase Praha – Dubrovník odborníci ÚAMK napočítali 22 větších omezení a na cestě do Itálie do turistického ráje Bibione asi 17. Proto je na místě při plánování své cesty vždy počítat s průměrným zdržením hodinu a půl proti běžnému výpočtu doby cestování.