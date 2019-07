Rozbřesk: Týden ukáže, zda je česká ekonomika v kondici nebo ve vleku

Indexy nákupních manažerů už minulé pondělí znovu ukázaly zhoršující se náladu v tuzemských průmyslových firmách. Dnešní čísla z průmyslu, která přišla na řadu v devět hodit, dále napovídají, zda tato nálada či očekávání mají skutečnou oporu v reálných číslech z ekonomiky. Zda nejde jen o omezený problém části jednoho průmyslového oboru – výroby osobních automobilů – či fenomén slabé zahraniční poptávky zhoršuje perspektivu i dalších průmyslových exportně orientovaných oborů.

Tuzemská průmyslová výroba květen zakončila meziročním růstem o 3,2 procenta při očekávání pouze 1% růstu dle konsensu agentury Reuters. Samozřejmě nejde jen o květnové výsledky výroby, ale především o nové zakázky, které mohou naznačit, jak se tomuto odvětví bude dařit v dalších měsících. Už třeba proto, že ty minulé rozhodně tragicky nevyznívaly. Sice kontrastovaly s vývojem v západní Evropě, nicméně na recesi tak jako PMI rozhodně neukazovaly. Zajímavá ovšem budou nepochybně i čísla z průmyslu v největších zemích EU, která jsou rovněž tento týden na programu.

Nebudou to však jen čísla z průmyslu, která opanují tento týden. Na řadu přijdou i údaje o růstu stavební výroby, která zažívá opravdový boom ve všech svých segmentech těžící ze soukromých i veřejných zakázek. Silné výsledky nás čekají už zítra z maloobchodu, kde se nejspíše opět ukáže, že spotřebitelskou poptávku žádná změna nálad zatím nekrotí, a tak jediný propad, který opět uvidíme, se bude týkat prodejů osobních automobilů na místním trhu.



Už ve čtvrtek přijde na řadu inflace za červen, která ovšem tentokrát asi sehraje roli nepříliš významnou. V době, kdy ECB připravuje další kolo uvolnění již tak super uvolněné měnové politiky nebude mít ČNB příliš chuť pospíchat se zvyšováním úrokových sazeb. Sice zatím ještě nedošla na konec cesty tzv. normalizace, avšak rozhodně nelze říct, že by byla v posledních dvou letech nečinná. Ať už inflace dopadne jakkoliv, respektive navzdory bramborovému efektu, ČNB po delší dobu bude spíše sledovat dění v ekonomice a vyčkávat. Zvlášť pokud budou i nadále zahraniční rizika a nejistoty s nezměněnou intenzitou přetrvávat. V každém případě tvrdá čísla z reálné ekonomiky mohou hrát větší roli než dříve, zvlášť když finanční trhy věští recesi.







*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se v závěru týdne pohybovala pod hranicí 25,50 EUR/CZK. Úrokový diferenciál jí svědčí, i když finanční trhy stále zvyšují sázky na pokles úrokových sazeb. Zda jsou vůbec reálné, mohou tento týden naznačit nová data z tuzemské ekonomiky. A na řadu přijde rovněž i inflace, která ovšem nejspíše tolik pozornosti neupoutá. Už třeba proto, že ČNB dala jasně najevo, že nehodlá v brzké době nijak měnit svoji politiku.



Zahraniční forex

Dobrá data z amerického trhu práce zatlačila eurodolar k hranici 1,12, neboť sázky na červencové snížení ze strany Fedu lehce poklesly (byť zůstávají vysoké). Pozornost všech trhů bude nyní upřena na pravidelné půlroční vystoupení šéfa Fedu v americkém Kongresu v polovině týdne. To zřejmě definitivně rozhodne o tom, zdali Fed sníží v červenci sazby či nikoliv. Makroekonomicky snížení úroků není ani zdaleka nevyhnutelné, ale Fed pod obrovským politickým tlakem (viz opět poslední útoky prezidenta Trumpa), aby úroky snížil, se mu zřejmě podvolí. Až do vystoupení J. Powella v Kongresu tedy může dolar zůstat relativně silný.



Ropa

Ropa Brent startuje nový týden v poklidu těsně nad hranicí 64 USD/barel. Prodloužení dohody kartelu OPEC+ na omezení těžby (v rozsahu 1,2 mil. barelů denně) zůstává pilířem nabídkové strany trhu, výraznějšímu růstu cen však brání nejistota ohledně americko-čínského obchodního konfliktu a kondice globální ekonomiky jako takové.



V tomto týdnu bude ropný trh sledovat jak tradiční data k zásobám (úterý API a ve středu EIA), tak pravidelné měsíční reporty nejvýznamnějších agentur. Již zítra přijde se svou analýzou a výhledem na řadu EIA, kterou ve čtvrtek doplní OPEC, respektive v pátek IEA.



Akcie

Bank of America nebo Citigroup zpevnily o 0,8 %. Po odstartování nové ligy ve hře apex legends od společnosti Electronic Arts tato poklesla o 4,6 %. Objevily se totiž pochybnosti spojené s upadajícím počtem hráčů. Negativní sentiment se potom objevil v celém videoherním subsektoru, kde Activision Blazzard ztratil 1 % a Take-Two interactive 0,7 %. Zisky si naopak připisují technologické tituly (Google +0,9 %, AMD +1 %, Oracle +0,7 %). Naopak se nedaří farmaceutickému sektoru. Společnost Abbvie propadla v pátek o 2,6 % nebo Novo Nordisk dokonce 3,2 %.