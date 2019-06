Příští týden bude především o výsledcích víkendového jednání USA a Číny na summitu G20 v Japonsku

Dění na světovém trhu

Dle předpokladu investoři vyčkávali na zprávy spojené se setkáním lídrů zemí G20 v japonské Ósace. Toto setkání je naplánováno na pátek a sobotu 28.-29. 6. Hlavní pozornost se upíná na plánované setkání prezidentů USA a Číny, které proběhne v sobotu. Nervozita byla na trhu patrná. Jakékoliv spekulace o možných výsledcích jednání či komentáře k plánovanému setkání z obou stran měly vliv na obchodování. Americké akciové indexy kvůli nervozitě ze setkání na summitu G20 odepsaly zhruba půl procenta t/t. Ani evropské akciové trhy nezůstaly pozadu a souhrnný evropský index Stoxx Europe 600 za týden ustoupil o 0,9 %. Domácí index PX za týden odepsal 1,1 % t/t na 1042 bodů.

Společnosti na BCPP

Na domácím trhu jsme sledovali informace týkající se Erste Group. Banka oznámila, že vytvoří opravnou položku ve výši 230 mil. EUR na soudní spor v Rumunsku. Rumunský nejvyšší správní soud zvrátil předchozí výrok soudu nižší instance týkající se vyplácení státních příspěvků u stavební spořitelny. Odůvodnění tohoto rozhodnutí ještě nebylo zveřejněno. Erste je přesvědčena, že jednala v souladu s platnou legislativou, a po obdržení rozhodnutí je připravena se dále bránit. Vzhledem k dosavadní dobré finanční výkonnosti zopakoval management i přes tuto výraznou negativní jednorázovou položku svůj celoroční výhled hospodaření, kde očekává návratnost vlastního kapitálu (ROTE) minimálně na úrovni 11 %. Erste zakončila týden na 824,2 Kč (-1,5 % t/t).

Generální ředitel pojišťovny Kooperativa (ze skupiny VIG) Martin Diviš v rozhovoru pro tisk mimo jiné komentoval připravované zdanění technických rezerv. Skupina VIG, která má kromě Kooperativy v ČR ještě Českou podnikatelskou pojišťovnu, by podle současného návrhu zaplatila 4 – 5 mld. Kč. Tento krok vlády by podle Diviše vedl k růstu cen pojistného a také k možnému rozpouštění dodatečně zdaněných rezerv do zisku a vyšší výplatě dividend. VIG zakončila páteční seanci na 570,5 Kč (-2,7 % t/t).

Akcionáři ČEZu na středeční řádné valné hromadě schválili dividendu ve výši 24 Kč na akcii (hrubý výnos 4,4 %). Poslední den obchodování s právem na tuto dividendu byl v pátek 28. 6. 2019, výplata začíná 1. srpna. ČEZ zakončil páteční seanci na 540 Kč (-0,4 % t/t).

Ve středu bankovní rada České národní banky (ČNB) podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny na 2,00 % (2T repo). Po květnovém zvýšení sazeb se bankovní rada vrátila k vyčkávacímu postoji. Hlasování bylo 6:1, když jeden člen hlasoval pro další zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Bankovní rada vyhodnotila rizika jako vyrovnaná, kdy proti domácím inflačním rizikům a slabšímu kurzu koruny stojí rizika globálního vývoje (zpomalení eurozóny, obchodní války USA-Čína). V prohlášení ČNB uvedla, že dle prognózy by úrokové sazby měly další rok (do poloviny roku 2020) zůstat beze změny.

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) podle očekávání přežila hlasování o nedůvěře v Poslanecké sněmovně. Pro návrh vládě vyslovit nedůvěru hlasovalo 85 poslanců z 200. Dle Ústavy pro svrhnutí vlády musí hlasovat alespoň 101 poslanců.

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie TMR (+7,6 % t/t na 850 Kč). Na titulu nebyla zveřejněna žádná kurzotvorná informace. Zajímavé bylo především páteční obchodování, kdy se na titulu seběhlo více objednávek, které posunuly cenu o téměř 9 % d/d. Začátek letní sezóny a dobré počasí může avizovat solidní návštěvnost v aktivech provozovaných TMR. Naopak největší pokles týdne předvedly akcie VIG (-2,7 % t/t na 570,5 Kč). V tisku komentoval generální ředitel pojišťovny Kooperativa (ze skupiny VIG) Martin Diviš mimo jiné připravované zdanění technických rezerv a jeho možné dopady do hospodaření skupiny. Dodatečná daňová zátěž není nikdy dobrou informací, což se projevilo i na opětovné turbulenci u akcií VIG.

Výhled na příští týden

Příští týden bude především o výsledcích víkendového jednání USA a Číny na summitu G20. V případě základního scénáře by se mohly obě mocnosti vrátit k jednacímu stolu a pokračovat v nalézání dohody o vzájemných vztazích. Takový scénář by přinesl na trhy pozitivní odezvu. Naopak pokud se schůzka nepovede, může dojít k dalšímu vyostření vzájemných vztahů. Nelze vyloučit, že by byla zavedena další cla z obou stran a jiná opatření, která ve svém důsledku mohou negativně ovlivnit globální hospodářský růst. Takovýto scénář by znamenal negativní reakci trhu. Kvůli výše popsanému necháváme náš výhled na příští týden otevřený. Ještě připomeneme, že trhy v USA budou ve středu otevřeny jen dopoledne a ve čtvrtek budou zavřeny z důvodu svátku (4. červenec). Domácí trh bude zavřený v pátek rovněž z důvodu státního svátku.

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na pondělní ISM průmyslu (oček. 51,2 po 52,1 bodech m/m), středeční podnikové objednávky (oček. -0,4 po -0,8 % m/m), ISM služeb (oček. 56 po 56,9 bodech m/m), páteční měsíční změnu zaměstnanosti (oček. 163 po 75 tis. nových prac. míst m/m). V Německu se zaměříme na podnikové objednávky (oček. -0,1 po +0,3 % m/m). V Číně se zaměříme na ještě víkendová oficiální PMI průmyslu (oček. 49,5 po 49,4 bodech m/m) a pondělní Caixin PMI průmyslu (oček. 50,1 po 50,2 bodech m/m).