Jak se mění nákupní galerie v Česku. Generaci Z oslovují doplňkovými službami, úzce spolupracují i s e-shopy

Kulturní vyžití, volnočasové aktivity či pestrá nabídka gastro služeb. Těmito způsoby se tuzemská nákupní centra snaží zvyšovat loajalitu spotřebitelů. Výrazný vliv má na tyto snahy i takzvaná generace Z, která právě doplňkové služby v centrech vyhledává. Ačkoliv tato skupina při nakupování často míří do e-shopů, návštěvnost nákupních galerií to výrazně neovlivňuje. Internetovým obchodům se totiž nesnaží za každou cenu čelit, naopak hledají co nejlepší propojení mezi online a offline nakupováním.



Čeští spotřebitelé nevykazují příliš velkou loajalitu k tuzemským nákupním centrům

Podle letošní studie společnosti GfK má 90 % Čechů v přijatelném dosahu alespoň jedno nákupní centrum. I proto budování těch nových v posledních letech zpomalilo. Stávající obchodní komplexy se naopak snaží svoji nabídku maximálně zatraktivnit, rozšiřovat dále své služby a modernizovat prostředí. Souvisí to i s loajalitou spotřebitelů k nákupním centrům, věrnost pouze jednomu je totiž u Čechů spíše výjimkou. Pokud mají možnost, hledají si to nejlepší z jejich pohledu v různých nákupních galeriích – od preferovaných obchodních jednotek přes nabídku gastro zařízení až po volnočasové vyžití. „Do popředí zájmu vlastníků a manažerů obchodních center se dostává zákaznický prožitek a budování loajality, která je u českých zákazníků spíše slabší,“ řekl František Trunec ze společnosti GfK.



Snahy nabídnout zákazníkům přidanou hodnotu k samotným nákupům potvrzují zástupci obchodních center. „Každoročně pořádáme řadu výstav, koncertů a festivalů, ať už víkendových, nebo dlouhodobých. Naší nejvýraznější akcí je letní festival Vaňkovka Fest, který trvá déle než měsíc. V rámci brněnských nákupních center se v tomto směru jedná o unikát, což se promítá i na výrazné návštěvnosti,“ uvedl Jan Borůvka, ředitel brněnské Galerie Vaňkovka.



Loajalitu zákazníků se však obchodní centra snaží získat i prostřednictvím různých forem modernizace. „V centrech můžeme nyní vidět rekonstrukce z konceptů prvních generací a například výraznou změnu funkce food courtu. Dříve byly servisem pro zákazníky, kteří přišli kvůli nákupům. Dnes by to pro ně měl být magnet sám. Obchodní domy také budují více odpočinkových zón a kaváren, zkrátka se posiluje volnočasový a zábavní element,“ sdělil Jan Kubíček, předseda českého výboru Mezinárodní asociace nákupních center (ICSC).



Generace Z vyhledává food courty a volnočasové vyžití

Výrazný vliv na tuto snahu nákupních center má i takzvaná generace Z, která v současnosti vstupuje na ekonomický trh. Jde o mladé lidi narozené po roce 1995, jejichž životy jsou s internetem provázané téměř kompletně. Svět bez něj totiž nepamatují. „Pokud se o této skupině dá říci, že něco v obchodních centrech vyhledává více než ostatní, pak jsou to především food courty a volnočasové zóny v čele s kinem,“ podotkl Trunec.



Podle něj se tato věková skupina, která nezanedbatelnou část života přesouvá do on-line prostředí, řadí zejména ve velkých vnitroměstských centrech k velikostně významným segmentům s přibližně až pětinovým podílem na celkové zákaznické populaci. „Obchodní centra rozšiřují portfolio služeb a mimo jiné budují zázemí i pro ty zákazníky, kteří jsou zvyklí být neustále online. Centra stále častěji využívají propojení s online prodejním kanálem, a zákazníci v nich tak nacházejí také výdejny a výdejní boxy populárních e-shopů,“ doplnil.



E-shopy a kamenné prodejny se vzájemně potřebují

Podle odborníků se však obchodní centra nemusí obávat, že by pro ně internetové obchody do budoucna znamenaly výraznější ohrožení. „V minulosti pochopitelně docházelo k mylným předpovědím, že e-shopy převezmou majoritní část trhu, což by mohlo pro řadu center znamenat existenční nepříjemnosti. Podle analýz v USA i dle našich vlastních dat to ale vypadá spíše na tržní korekci. Stejně tak jako kamenné obchody ke svému fungování čím dál více potřebují e-shopy, i obchodníci přes internet pro svůj růst potřebují fyzickou přítomnost prodejny. Nákupní centra se pak pro tyto účely jeví řadě z nich jako ideální místo,“ řekl Jan Kubíček.



Podobně se k problematice vyjadřuje i ředitel Galerie Vaňkovka, podle kterého by si offline a online nakupování nemělo konkurovat, ale naopak najít co nejlepší vzájemnou synergii. Sám jako příklad stále nejefektivnější varianty fyzického nákupu zmiňuje módu, kde si může zákazník vše vyzkoušet na prodejně. „Máme zároveň zkušenost s tím, že řadu obchodů vnímají naši návštěvníci nejen jako zprostředkovatele okamžitého nákupu. Využívají je také jako showroomy, kde mají možnost si zboží takzvaně osahat, ale i jako výdejny nákupu realizovaného přes internet. I z toho důvodu nemáme obavy, že by v brzké době došlo k masivnímu odlivu obchodů čistě do virtuálního prostoru,“ uzavřel Jan Borůvka.