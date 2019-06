Soutěž Franchisa roku: Partnerem kategorie SKOKAN ROKU je franchisový koncept Subway

Česká asociace franchisingu vyhlásila koncem roku 2018 již 4. ročník soutěže Franchisa roku. I v letošním roce budou udělovány ceny v kategoriích Franchisor roku a Skokan roku. Členové správní rady České asociace franchisingu udělí Cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu a nebude chybět ani v loňském roce velmi oblíbená kategorie Cena veřejnosti, do které jsou nominováni všichni členové asociace. Jejich příznivci pro ně mohou hlasovat on-line na webu soutěže Frachisa roku. Nominovány mohou být všechny franchisové koncepty působící na českém trhu, přičemž registrace a účast jsou zdarma, stačí vyplnit formulář na webu www.franchisaroku.cz.



Zajímavému progresivnímu konceptu udělí porota cenu Nápad roku.



Je nám velkou ctí, že můžeme představit nového partnera kategorie SKOKAN ROKU, a to franchisový koncept Subway.



Tento gastronomický koncept pocházející z amerického Connecticutu rozjel v roce 1965 ambiciózní sedmnáctiletý absolvent střední školy, Fred DeLuca, který hledal způsob, jak vydělat dost peněz k zaplacení školného na vysoké škole. Svou první provozovnu, v níž nabízel sendviče, otevřel s pomocí rodinného přítele. Po dvou letech, díky propagaci, dobré reklamě, kvalitním výrobkům a perfektnímu zákaznickému servisu rozjel byznys pod dnes známou značkou Subway. Franšízový koncept je zastoupen ve více než 100 zemích světa. V roce 2017 prošla značka transformací v oblasti provozu, designu restaurací i loga.



„Franchisa je podnikání jako každé jiné a určitě je třeba počítat s investicí nejen finanční, ale i časovou. Podpora, které se franchisantům dostane, je posune o mnoho dále, než kdyby rozjeli nový podnik. A ta nikdy neustane, pomůže překonat rychle různé překážky a rozvíjet byznys správným směrem,” říká Irena Očková, Communication Specialist ze společnosti Subway. Pražská kancelář Subway spravuje 13 zemí střední a východní Evropy a franchisantům je schopna poskytnou srovnání nad rámec jejich regionu. To se týká také praktických a lokálních rad, jak být co nejúspěšnější ve svých restauracích. Do České republiky přišla značka v roce 2003 a v současné době působí na našem trhu 19 jejich franchisových poboček.



Osvědčené recepty, jednoduchý provoz, propracovaný systém podpory franchisantů a mnohaleté zkušenosti s provozem franšízového konceptu zařadily značku Subway mezi top gastronomické franchisy a Česká asociace franchisingu je velice ráda, že právě Subway je jejím velice aktivním členem a šíří její dobré jméno.



Více informací o franchisovém konceptu naleznete na www.subway.cz nebo www.czech-franchise.cz/clen/subway.



Že se v našem prostředí těší franchising velké oblibě dokazují velmi úspěšné koncepty, které mají v Čechách tradici více než deset let, takovými jsou například realitní síť CENTURY 21 nebo síť dietetických poraden NATURHOUSE.

Chcete se přihlásit do soutěže Franchisa roku? Neváhejte! Vyhlášení vítězů proběhne v listopadu během další velké franchisové akce, pořádané Českou asociací franchisingu, FRANCHISING FORUM 2019.