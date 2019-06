Evropa: Kde je na dálnicích dráž?

Delší je seznam zemí, kde se poplatky za jízdu po dálnicích nezměnily, než těch, které zdražily. Takže beze změny je výše poplatků za krátkodobé dálniční známky například: v Čechách (10denní vyjde na 310 Kč), Slovensku (10 euro), Slovinsko (15 euro)…

Naopak některé státy navýšily zpoplatnění. Minimálně třeba v Rakousku (asi o 20 centů, tedy asi o 0,5 procenta), ale například Maďarsko asi o 15 %. Každopádně mějme na paměti, že zhruba jen v 10 zemích Evropy není třeba platit za jízdu po dálnicích. Jak uvádějí odborníci ÚAMK, naopak ve 23 státech je tato povinnost kontrolovaná jak policií tak kamerovým systémem provozovatelů dálnic.

V zásadě lze hovořit o zdražení i v Chorvatsku, nejčastější cílovou destinací českých dovolenkářů. Byť se jedná o tradiční každoroční přechod na letní ceny. Co to konkrétně znamená? Tak zvaný letní tarif je reakcí na vysokou návštěvnost této země, která meziročně vzrostla o 13 % a letos se předpokládá, že se z 18,5 milionů opět zvýší a zřejmě překročí hranici 19 milionů návštěvníků. Z nich více než dvě třetiny přijíždějí automobilem a využívá dálnice, kde se platí za projetý úsek na mýtnicích. Tudíž se na dálnicích spravovaných Hrvatske autoceste a Autocesta Rijeka-Zagreb se od 15. června do 14. září cena zvyšuje o 10 %. V oblasti Istrie je toto období ještě o 1 měsíc delší, takže se letní tarif účtuje od 1. června do 30. září.

Pro orientaci dodejme, že na trase Macelj – Ploče (směr Dubrovnik), tedy na dálnicích A2 a A1 zaplatí motorista při cestě do Splitu celkem 229 kuna. Již dříve byl naopak zrušen poplatek za průjezd tunelu Sveti Ilija.

Nicméně Češi mají šanci si platbu zlevnit. Konkrétně použít elektronické platby za pomoci ENC krabičky (pořízení je stále za 122 kuna) u společnosti HAC. Výdaje se proti běžnému mýtnému sníží o 21,74 %. A to na trasách až od Zagrebu níže, jako třeba na trase Zagreb-Split, Zagreb- Rijeka a podobně, ale i za přejezd mostu na Krk (běžná obousměrná cena 21 kuna) a jinde. Podstatná informace pro české turisty: ENC krabičku nelze použít na trase od slovinsko-chorvatských hranic, tedy v úseku Macelj-Zagreb. Navíc v této sezóně mají krabičky moderní zmenšenou podobu. Ještě jednou, a podstatnou výhodou ENC krabiček je fakt, že mají svoje samostatné průjezdy mýtnými branami, kde obvykle nejsou žádné kolony a tudíž se jejich majitelé nezdržují a nestojí v kolonách jako ostatní, kteří platí hotově.

Pokud jde o země, kterými čeští turisté projíždějí při cestě k Jadranu, pak v Rakousku je letos cena stanovena u 10 denní známky na 9,20 euro (asi 236 Kč). I letos má český motorista dvojí možnost: zakoupení klasické viněty, kterou nalepujeme z vnitřní strany čelního okna anebo elektronické dálniční známky. Pro ni, v případě že motorista pojede soukromým vozem, platí, že funkčnost známky naběhne až po 18 dnech od platby. S tím je třeba počítat. U firemních vozidel je to okamžitě.

V Německu jsou osobní vozy s hmotností do 3,5 tuny stále osvobozeny od placení dálniční známky. Podle všeho je ale letošek posledním takovým rokem. V budoucnu, od roku 2020 má být výše platby za známku odvozena kromě jiného od objemu motoru, stejně jako od toho, jakou ekologickou normu vůz plní.

Švýcarsko je další výjimkou ze zajetého systému, protože dálniční známky jsou zde výhradně roční, krátkodobé se nenabízejí. Jejich cena nevzrostla, stále činí 40 CHF (asi 913 Kč). Stejně jako v jiných zemích jsou i v zemi helvétského kříže samostatnou položkou platby za průjezdy tunely a dalšími dopravními stavbami. Obvykle se ceny pohybují v Evropě od 5 do zhruba 15 euro.

Platby motoristy potkají i v zemích jako je Rumunsko (7denní známka činí 77 Kč), ale i v Bulharsku (povinná ekologická viněta), nebo v Turecku (za přejezd mostu přes Bospor) a tak podobně.

Pokud jde o mýtné, které používají podle ujeté vzdálenosti třeba: v Polsku, Francii, Španělsku, Itálii, Řecku, Srbsku a dalších státech, ceny se různí kromě jiného i podle toho, jaká společnost daný úsek dálnice spravuje. V Itálii, lze hovořit například o průměrné ceně 8 euro za ujetých 100 km, ve Francii je to okolo 9 euro/100 km, za 100 km jízdy po dálnicích Španělska zaplatíte v průměru 9,5 euro… Pro zjednodušení se obvykle používá v případě platby za ujeté kilometry následující přepočet: 1 km = 1,5 až 2 Kč.

Pokuty za jízdu bez dálniční známky jsou vysoce postihovány. Jedny z nejnižších postihů jsou v zemích jako Maďarsko (v přepočtu asi 1300 Kč), naproti tomu v Rakousku se může pokuta ve správním řízení vyšplhat až na 80 000 Kč, byť základní sazba činí asi 3000 Kč. Na Slovensku je částka asi o 700 Kč vyšší, ale na konec roku je připravena změna, která ji opět zvedne (původně to bylo až 500 euro). V Slovinsku je pokuta do úrovně 20 000 Kč, ale existuje pravidlo, že jakmile motorista zaplatí na místě nebo do 8 dnů poštou či převodem, snižuje se částka až o polovinu. Snižování pokuty za okamžitou platbu, byť ne tak vysoké, znají i ve Španělsku nebo Portugalsku i jinde. „Rekordmanem“ ve výši postihu je zřejmě Švýcarsko, kde se sazba za jízdu bez dálniční známky může vyšplhat až na 100 000 Kč.

Experti ÚAMK tedy znovu varují před nedodržováním předpisů v jiných zemích, a to včetně platby za použití dálnic. Dokonce v případě mýtných bran, kdy vám při vjezdu nedá systém kontrolní lístek nebo „nebude vyžadovat“ na konci úseku platbu, se může motorista dostat do problémů. Ve všech podobných případech odborníci ÚAMK radí přivolat SOS tlačítkem obsluhu, aby zjednala nápravu.

A co budoucnost a jediná elektronická známka pro celou Evropu? Zatím jde pouze o vizi, která je v danou chvíli nerealizovatelná, byť prvním krůčkem k cíli je povinnost států EU nabídnout do roku 2022 elektronickou platbu za jízdu po dálnici.