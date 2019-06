Geopilitická rizika se stále stupňují

V posledním období došlo k další eskalaci geopolitických rizik. Ke hrozbě obchodních válek se přidává i vzrůstající riziko konfliktu mezi Spojenými státy a Iránem, což dále zvyšuje nejistotu na finančních trzích. V této atmosféře bude zajímavé sledovat závěry ze středečního zasedání amerického Fedu. Jeho prezident J. Powell v posledním období zmínil, že centrální banka by měla reagovat na uvedené geopolitické nejistoty, což spolu se slabšími daty z amerického trhu práce způsobilo, že řada účastníků trhu začala věřit ve snížení základní úrokové sazby o 25 bazických bodů již v průběhu prázdnin. My však předpokládáme, že tento postup by byl příliš zbrklý a že Fed tato očekávání spíše nenaplní. Navíc některá poslední data pozitivně překvapila. Maloobchodní tržby za květen skončily nad očekáváními a poukázaly na stále robustní soukromou spotřebu. Ovšem dnes zveřejněný Empire state index sentimentu v průmyslu za stát New York poklesl o 8,6 bodu a zaznamenal nejnižší hodnotu za posledních 2,5 roku, čímž se opět posílil spekulace na dřívější pokles sazeb. Po středečním zasedání bude rovněž zveřejněna nová makroekonomická prognóza, která spolu s vyzněním prohlášení naznačí více o budoucím vývoji. Výnosy amerických dluhopisů dnes klesaly až na aktuální hodnotu 2,087, dolar postupně oslabil o cca 0,3 % vlivem odlivu investorů k rizikovějším instrumentům. Po zveřejnění Empire state indexu dále ztrácel, vzápětí se však postupně vracel k předchozím úrovním.