Rusko chce do roku 2035 pětinásobně zvýšit produkci LNG

Rusko plánuje do roku 2035 zvýšit produkci zkapalněného zemního plynu (LNG) pětinásobně na 120 až 140 milionů tun ročně. Na globálním trhu by tak země měla podíl zhruba 20 procent. Řekl to v rozhovoru s japonským listem Nikkei ruský ministr pro energetiku Alexandr Novak.



Produkce LNG v Rusku nyní činí 28 milionů tun. Rusko se chce zaměřit hlavně na vývoz LNG do oblasti Asie a Tichomoří.



Pokud se podaří plán splnit, dostane se Rusko s produkcí LNG na úroveň největších světových hráčů na trhu, kterými jsou Katar a Austrálie. Bude také schopné konkurovat Spojeným státům, uvedl Novak.





Novak doufá, že se mu podaří přilákat do nových projektů, mezi kterými je i plánovaný projekt Arctic LNG 2, investice z Japonska. To je největším kupcem LNG na světě, napsala agentura Reuters.Rusko je již důležitým producentem a vývozcem zemního plynu . Jeho státní plynárenská firma Gazprom kontroluje 35 procent evropského trhu s plynem . Od roku 2006 má Gazprom exkluzivní práva na vývoz zemního plynu , v roce 2013 však parlament rozhodl o zrušení monopolu firmy na vývoz LNG. Firma disponuje největšími zásobami plynu na světě. Podle svých internetových stránek se na globálních rezervách plynu podílí 18 procenty a na celosvětové těžbě plynu 14 procenty.