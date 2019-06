Slabší americká data paradoxně podporují akciové trhy (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Tendr na výstavbu nového jaderného zdroje by mohl být vypsán na konci roku 2020 a jeho výsledky být známy do dvou až tří let.

Evropské akcie budou na počátku seance přešlapovat na místě.

Dnes bude zveřejněna celá řada zajímavých makroekonomických ukazatelů, a to zejména ve Spojených státech. Dozvíme se údaje o maloobchodních tržbách, průmyslové výrobě nebo spotřebitelské důvěře. V Evropě budou k dispozici pouze finální čísla francouzské spotřebitelské inflace.

Société Générale zvýšila doporučení pro britského poštovního doručovatele Royal Mail Group na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy si včera připsaly zisky. Průmyslový Dow Jones i S&P 500 přidaly 0,4 %, zatímco technologický Nasdaq si polepšil o 0,6 %. Hlavním tahounem byl včera energetický sektor, který vzrostl o 1,3 % v reakci na rostoucí ceny ropy, které byly ovlivněny útoky na ropné tankery v Ománském průlivu. Dařilo se ale i ostatním sektorům, jediným, který uzavřel v červeném, se staly farmaceutické společnosti (-0,1 %). Zdá se, že trhy jsou v posledních dnech velmi citlivé na makroekonomické ukazatele, které mohou naznačit, jak rychle americká centrální banka přistoupí ke snižování úrokových sazeb. Spekulace na dřívější uvolňování měnových kohoutů včera podpořily jinak nepříliš sledované žádosti o podporu v nezaměstnanosti, kterých se sešlo více oproti očekávání trhu.

Většina asijských trhů končí dnešní ranní obchodování v červeném. Ztráty však nejsou nijak dramatické, když se pohybují do půl procenta. Výjimkou jsou japonské akcie, jejichž indexy Topix nebo Nikkei 225 shodně přidávají třetinu procenta.

Trhy dnes budou bedlivě sledovat odpolední statistiky o amerických maloobchodních tržbách, průmyslové výrobě a spotřebitelské důvěře. Zklamání v podobě slabších čísel se promítne do dalšího nárůstu spekulací na dřívější snížení sazeb Fedu, naopak lepší data tato očekávání zchladí. V prvním případě lze očekávat pozitivní reakci akciových trhů, v tom druhém by akcie zřejmě reagovaly oslabením.

ČEZ

Vládní zmocněnec Jaroslav Míl v rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že na základě zpracovaných podkladů se potvrdilo, že lokalitou pro výstavbu nového jaderného zdroje jsou Dukovany. Investorem a tím, kdo zajistí financování vystavby, bude ČEZ přes dceřinou firmu Elektrárna Dukovany II. Mezi investorem a státem bude uzavřena smlouva. Tendr by se dal vypsat na konci roku 2020 a ukončit v řádu dvou až tří let. Pokud nedojde k administrativním zdržením, dá se dle něj zvládnout, aby byl první blok v provozu do roku 2040.

V první řadě chce stát postavit zdroj o výkonu do 1200 MW s tím, že cílem je následné rozšíření na dvojnásobek. Takto by se nahradily stávající bloky Dukovan plus by bylo vybudováno 400 MW navíc. Na druhou stranu ale připouští, že celkových 2400 MW by mohlo být rozloženo do několika dílčích výkonů. Dle něho zároveň neexistuje žádná jiná alternativa. Jediná, která se nabízí, jsou plynové elektrárny, což by ale znamenalo výrazné zvýšení závislosti na lokalitě, odkud plyn pochází, i na tranzitních trasách, čímž by nebyla zajištěna energetická bezpečnost země.

K potenciálním hrozbám žalob od minoritních akcionářů uvedl, že uzavřená smlouva mezi ČEZ a státem by měla tato rizika eliminovat. Na dotaz, zda nepřichází v úvahu výkup akcií od minoritních akcionářů, uvedl nikoliv.

Rozhovor celkově nepřinesl žádné podstatné novinky, pouze mírné upřesnění termínu i toho, že na stole jsou varianty výstavby menších modulárních bloků, což vnímáme příznivě.