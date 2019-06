Co dělat, když šéf zjistí, že se poohlížíte jinde?

Svůj plánovaný odchod raději kolegům neříkejte!

Samozřejmě, že férovější přístup by byl, pokud byste o svém odchodu za jinou prací řekli v první řadě vašemu nadřízenému. Všem nepříjemnostem byste pak pravděpodobně předešli. Někdy se však jedná o těžkou situaci, např. když víte, že chcete ze současné pracovní pozice odejít, ale nejste si jistí, zda seženete něco lepšího. Ideální by bylo o tom neříkat vůbec nikomu, ale někdy je úleva si o tom s někým promluvit. Zvláště s někým, kdo je na stejné lodi jako vy. Většinou vás partner(ka) tak dobře nepochopí jako člověk, který pracuje ve stejné společnosti a ví, jak to v ní chodí. Taková osoba vám i nejlépe poradí.

Na co se připravit, když zjistíte, že váš šéf ví o tom, že chcete odejít?

Jestliže už jste pozvaní k šéfovi na kobereček a moc dobře víte, co spolu budete probírat, dobře se na to připravte. Poradíme vám jak nepříjemné šťouravé dotazy ustát s důstojností.

V první řadě nemá smysl zapírat

Řekněte vše šéfovi narovinu, nemá cenu mu něco nalhávat. On moc dobře ví, jak to je. Nesnažte se z toho tedy vykroutit, vždyť změna práce je naprosto normální věc. Nemusíte se cítit jako zločinec, naopak si o všem hezky promluvte. Dopředu si však připravte odpovědi na otázky, budete se pak cítit mnohem jistější a sebevědomější. Nadřízený se jistě bude ptát na důvod vaší nespokojenosti, zda máte lepší pracovní nabídku a kdy se skutečně chystáte odejít.

Nabídněte šéfovi pomocnou ruku

Zeptejte se, co všechno ještě musíte před vaším odchodem dokončit a odevzdat. Ujistěte šéfa, že mu rádi ve všem pomůžete, a že se budete snažit, aby byl váš odchod co nejvíce v klidu. Domluvte se na vašem nástupci, jak bude probíhat zaučení nového pracovníka nebo komu předáte stávající dlouhodobé projekty. Buďte ochotní, na druhou stranu se jasně vymezte, ať se nedostanete do situace, že budete mít novou práci a současně budete jednou nohou v té staré. Na dvou židlích se opravdu dlouhodobě sedět nedá! Uvědomte si ale, že nikdy nevíte, zda se budete chtít do firmy vrátit, třeba až za pár let a na úplně jinou pozici. Dbejte na to, aby si vás pamatovali jen v tom nejlepším světle.

Co když byste přece jen rádi zůstali, ale ne za současných podmínek?

Jste-li pro současného zaměstnavatele opravdu nepostradatelní nebo vám v práci dají najevo, že by o vás neradi přišli, je čas na vyjednávání. Zvláště, pokud si svým odchodem nejste jistí a váháte, jestli přece jenom nezůstat. Často je důvodem odchodu nedostatečné finanční ohodnocení, příliš mnoho práce či špatná komunikace na pracovišti. Shodněte se tedy na nové výši mzdy, na zlepšení komunikace mezi vámi, případně na převelení části vaší práce na někoho jiného. Uvidíte, že se vám uleví a budete spokojení.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

Editorka: Zuzana Klímová