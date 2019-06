Žabky nebo naboso? Co řidiči riskují, a kde v Evropě to zákon zakazuje.

ÚAMK informuje, co řidiči riskují, a kde v Evropě to zákon zakazuje

Seznam všeho, co může zapříčinit dopravní nehodu je předlouhý, a tak jsou experti ÚAMK názoru, že rozhodně není na místě ho ještě rozšiřovat například o nevhodné obutí řidiče. Stejně jako je znám z Čech případ, kdy žena neubrzdila vůz, protože se po lyžování nepřezula a jela v „přeskáčích“, policie už řešila i nehody, kdy byly za nehodami vysoké dámské podpatky, nebo naopak „žabky“. Co v tomto případě říkají předpisy jak v ČR, tak v celkem 12 zemích Evropy, zjišťoval ÚAMK.

Začněme doma. Je sice pravdou, že žádný předpis nepřikazuje, jaké máme mít obutí, jestliže usedáme za volant vozu. Ovšem tak docela pravda to není, protože předpisy o bezpečnosti práce jasně uvádějí, že pro výkon konkrétní profese musí pracovník používat konkrétní k tomu určený oděv, obutí a případně ochranné pomůcky. Už z toho jasně vyplývá, že pro výkon povolání profesionálního řidiče má řidič používat také vhodné obutí. A tím rozhodně žabky, nebo boty bez paty nejsou. Navíc zaměstnavatel může přesně stanovit, jaká ona obuv musí být, a v takovém případě obuté žabky znamenají porušení obecných i vnitropodnikových předpisů, což může platit nejen pro řidiče nákladních vozů, pracovních strojů, ale i osobních firemních automobilů. Následky? V případě prokázání zavinění, podklouznutí nohy v letní obuvi a podobně, může následovat krácení pojistného a další postihy ze strany firmy.

Podobně může nést po zjištění policie následky za použití nevhodné obuvi i řidič v Bosně a Hercegovině. Obdobně to platí v Maďarsku. Dánské dopravní předpisy otázku řeší následovně: Platí obecné pravidlo, že řidič musí být schopen bezpečně ovládat vozidlo. Zda je bezpečné jet například naboso, může na místě zhodnotit policie. Obdobné znění najdete i ve finských předpisech.

Partnerský automotoklub ÚAMK v Itálii upozorňuje na další fakt. V případě dopravní nehody může motorista nést nepříjemné následky, zejména pokud jde o pojištění. Jestliže policie uvede jako příčinu neexistenci obuvi nebo její nevhodnost, pojišťovna, po zaplacení způsobené škody, může vymáhat po motoristovi náhradu za nedodržení Kodexu silnic. Ten v článcích 140 a 141 hovoří o tom, že motorista musí být schopen provést všechny úkony a nezbytné manévry, včetně „včasného zastavení

vozidla v mezích svého zorného pole a před jakoukoliv předvídatelnou překážkou". Jestliže to v nevhodné obuvi nezvládne…

Obdobně je tomu v Nizozemsku. V zákoně o silničním provozu jsou dva články (čl. 5 a 6.), na jejichž základě je

zakázáno se chovat takovým způsobem, že by jejich následkem mohli být ostatní účastníci dopravy ohrožení nebo omezeni. A dále: zákon zakazuje účastníkům silničního provozu chovat se takovým způsobem, že by byla jejich vinou způsobena dopravní nehoda. Norsko zná podobnou formulaci. Podle §3 silničního zákona musí být každý: „ohleduplný a pozorný a opatrný, aby neohrozil nebo nezpůsobil jinému újmu“. Švýcarský silniční zákon (článek 31) uvádí, že řidič musí vozidlo zvládnout tak, aby v případě nebezpečí vhodně reagoval. Zástupce švýcarské automotoklubu pak dodává, že pokud jste bosi, těžko můžete vyvinout stejně silný tlak na brzdový pedál, jako v botě. Slovinsko má v článku 35 silničního zákona následující: „řidiči nesmějí používat zařízení, které by snížilo jejich sluchové nebo zrakové vnímání nebo schopnost řídit vozidlo“. Špatný typ boty podle místního automotoklubu a slovinské policie snižuje schopnost řídit vozidlo. Finální rozhodnutí je ponecháno na policistech.

Naopak v Lucembursku se nepředpokládá ani pojistné krácení. Něco jiného platí pro cizince, jejich případ řeší mateřská pojišťovna.

Rakouský automotoklub v této souvislosti připomíná verdikt Vyššího krajského soudu v Innsbrucku z roku 2012, kdy se projednával případ cestujícího na motorce, který si podle vyjádření soudce způsobil zranění sám, vinou toho, že neměl boty.

Na závěr přehledu, který vypracoval ÚAMK ve spolupráci s ostatními partnery, pak uvedeme jednoznačný přístup Španělska. Jeho silniční zákon hned ve třech článcích (3.1, dále 17.1., a 18.1) hovoří o povinnostech řidiče být plně schopen řídit vozidlo, reagovat na nenadálé situace a zabránit možnému ohrožení účastníků provozu. To podle španělských předpisů není možné bez vhodné obuvi. A proto je ve Španělsku nezákonné jezdit v žabkách nebo naboso. Policie za porušení zákona může uložit pokutu až do výše 80 €.

A názor odborníků ÚAMK na závěr? Na trhu je dostatek vhodné pevné obuvi i na léto, kterou si mohou řidiči vybrat a v pohodlí absolvovat i chystanou cestu na dovolenou. Proč tedy riskovat? Je nějaký důvod?