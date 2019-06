Prahu a Brno čeká v létě spousta uzavírek. Tady se bude stavět.

V průběhu letních měsíců na pražských silnicích vyvrcholí stavební sezóna. Silničáři budou nejen pokračovat ve stávajících stavebních pracích - naplánované jsou i nové významné opravy. Ani Brnu se letní výstavba nevyhne, přestože tam bude uzavírek a omezení méně než v hlavním městě.

Technická správa komunikací (TSK) i letos v létě počítá s nižším provozem na silnicích hlavního města. Řidičům ale radost nejspíš neudělá - měli by se připravit na větší množství dopravních omezení kvůli zahájení nových stavebních prací.

Silničáři budou pokračovat v šesti dlouhodobých stavbách. Nově zahájených bude deset a většina z nich potrvá až do podzimu. Některé by se měly protáhnout do konce roku, nebo dokonce až do poloviny příštího roku. Které stavby budou mít nejzásadnější dopad na dopravu?

Vídeňská



Úsek: K Zeleným domkům - Dobronická

Plánovaný termín: 4. 6. - září 2019

Jedná se o celkovou rekonstrukci silnice i chodníků v daném úseku. Stavba je rozdělená do dvou etap. V první bude umožněn vjezd do ulic K ústavu a Jihočeská bez omezení, ve druhé bude možné se dostat přes staveniště, ovšem ve velmi omezené míře.

Nábřeží Kapitána Jaroše



Úsek: Dukelských hrdinů - Štefánikuv most

Plánovaný termín: 30. 5. - 14. 8. 2019

V tomto úseku bude kompletně zrekonstruována silnice. Ve směru ke Štefánikovu mostu bude doprava vedena po kolejích, v opačném směru bude provoz probíhat standardně.

Most v ulici Horoměřická

Úsek: Most přes Nebušický potok

Plánovaný termín: červenec 2019 - červen 2020

Dojde k úplné demolici mostu a výstavbě mostu nového za úplné uzavírky silnice. Objízdnou trasu TSK teprve upřesní.

Vltavská

Úsek: Nádražní - Hořejší nábřeží

Plánovaný termín: červenec - prosinec 2019

V úseku o délce zhruba 350 metrů dojde k celkové rekonstrukci silnice, která bude uzavírána po etapách, po polovinách s částečným provozem.

Holešovičky - sjízdná rampa



Úsek: V Holešovičkách - Povltavská

Plánovaný termín: červenec - září 2019

Jedná se o opravu diletací, izolace a silnice na úseku dlouhém zhruba 300 metru. Silnice bude uzavřena po polovinách.

Spořilov I. - Protihluková stěna (PHS)

Úsek: Jižní spojka, Sliačská - Spořilovská

Plánovaný termín: 1. 7. - 31. 12. 2019

Dojde zde k demolici protihlukové stěny a výstavbě nové v úseku dlouhém přibližně 758 metrů. Omezení dopravy bude částečné - uzavřený bude pravý jízdný pruh, při zachování stávajícího počtu jízdních pruhů ve zúženém profilu.

Novovysočanská

Úsek: Spojovací - Pod Plynojemem

Plánovaný termín: červenec - září 2019

V úseku dlouhém cca 1200 metrů bude vyfrézovaná silnice. Uzavřená bude v jednom směru, doprava bude vedena kyvadlově.

Evropská

Úsek: Gymnasijní - Horoměřická

Plánovaný termín: 20. 8. - 31. 10. 2019

Rekonstruovat se bude úsek dlouhý 1460 - 1520 metrů do centra. Vzhledem k šíři jízdních pásů bude většina prací prováděna v dopravním režimu 1+1. Na nezbytně nutnou dobu budou uzavírány křižovatky navazujících ulic.

Strakonická

Úsek: Nad Lahovickým mostem

Plánovaný termín: srpen - září 2019

V místě Lahovického mostu dojde k obnově silnice po chemické havárii. Stavba bude rozčleněna na etapy, doprava bude vedena ve zúžených pruzích při zachování 2+2 jízdní pruhy. Nájezd z Radotína na Lahovický most bude v první etapě uzavřený.

Praha bez bariér - I. P. Pavlova

Úsek: zastávka I. P. Pavlova v Bělehradské ulici

Plánovaný termín: červenec - říjen 2019

Jedná se o rekonstrukci tramvajové zastávky na bezbariérovou. Silnice bude úplně uzavřená, objízdnou trasu TSK teprve upřesní.

Most X031 - Ořešská

Úsek: most přes D0 ulice Ořešská

Plánovaný termín: 11. 3. - 29. 9. 2019

Na mostě probíhá celá řada oprav už od jara, provoz je zde řízený kyvadlově v jednom jízdním pruhu a za pomoci semaforů. Pod mostem pak dochází na D0 k uzavírání jednoho jízdního pruhu a provoz je veden v profilu 2+2 jízdní směry ve zúžených profilech. Přičemž jeden jídzní pruh je převedený do protisměru.

Most X039 a PHS Slánská

Úsek: most přes ulici Makovského, PHS v úseku Čistovická - Plzeňská

Plánovaný termín opravy mostu: 4. 3. - prosinec 2020

Plánovaný termín výstavby PHS Slánská: 16. 3. - 31. 10. 2019

Na mostě X039 probíhá už od jara rekonstrukce, jejíž součástí je i zesílení konstrukce, aby snesl větší zatížení. U silnice v ulici Slánská se staví nová protihluková stěna. Na mostě i ve Slánské ulici doprava probíhá v jednom jízdním pásu, který je vedený obousměrně v profilu 1+1.

Jižní spojka - PHS

Úsek: Na Strži – 5. května ve směru na Barrandovský most podél silnice V Podzámčí

Plánovaný termín: 8. dubna - 29. 9. 2019

Staví se zde nová protihluková stěna a také vodovodní a plynovodní přeložky. Dochází zde k částečnému omezení jídzního pruhu na Jižní spojce směrem na Barrandovský most, kyvadlové dopravě v ulici V Podzámčí a částečnému omezení napojovací rampy, které později přejde v úplnou uzavírku - jako objízdní trasa bude sloužit ulice V Podzámčí, která v tu dobu už bude bez omezení.

Štěrboholská spojka

Úsek - etapa A: nájezdová rampa na Průmyslovou ulici – výjezd z ČS PHM MOL ve směru z centra

Úsek - etapa G: ČS PHM MOL – Národních hrdinů ve směru do centra

Plánovaný termín: Etapa A: 18. 3. - 5. 8. 2019

Plánovaný termín: Etapa G: 1. 4. - 31. 8. 2019

Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci silnice, v úseku A se opravuje zhruba 800 metrů, v úseku G cca 950 metrů. Silnice je částečně uzavřená. Provoz na ulici Štěrboholská spojka je zachován dvěma jízdními pruhy pro každý směr jízdy. Doprava bude po celou dobu vedena 2+2.

Nuselská

Úsek: most přes Botič - Michelská

Plánovaný termín: 23. 3. - 22. 9. 2019

Součástí projektu je celková rekonstrukce silnice, uzavírka probíhá po polovinách. Do 7. června je uzavřený směr do centra. Od 8. června do začátku září bude uzavřený naopak směr z centra. Od 2. září do 22. září je naplánovaná uzavírka ulice Pod Stárkou.

Most X034 - K Barrandovu

Úsek: K Barrandovu - Geologická

Plánovaný termín: 21. 1. - 31. 12. 2019

Jedná se o rekonstrukci mostu v úseku zhruba 310 metrů. Silnice je v místě oprav částečně uzavřená. Aktuálně je omezený pravý jízdní pruh směrem z centra. Další etapa by měla být zahájena koncem června a bude zasahovat do levých jízdních pruhů v obou směrech. Doprava bude vedena v profilu 1+1.

Nejen Pražané se budou muset v létě potýkat s dopravními komplikacemi. Uzavírky a omezení potrápí i obyvatele Brna.

Cejl

Od března je uzavřený jídzní pruh směrem od centra v úseku od ulice Radlas po ulici Francouzská. Uzavírka je i na ulici Thalcovská obousměrně od křižovatky s Cejlem. Během prázdninových měsíců se uzavírka přesune do úseku od ulice Soudní po ulici Francouzská. Práce by měly být hotové nejpozději v říjnu.

Lužánecká

Ulice Lužánecká je uzavřená od začátku června - celá stavba by měla trvat zhruba rok. Dojde zde k rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Opravy se dotknou také napojení do ulic Antonína Slavíka a třída Kapitána Jaroše. Objízdná trasa povede obousměrně přes ulici Lidickou, Pionýrskou a Drobného.

Tramvaj Plotní

Už od března 2018 je uzavřený Dornych, respektive jeho část mezi ulicemi Svatopetrská a Zvonařka. Celková délka prací je ve smlouvě stanovena na třicet měsíců.