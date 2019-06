Nižší daňový výnos, nastartování nelegálního trhu, vyšší společenská nebezpečnost – dopady nového zdanění výher

Daňový balíček, který schválila česká vláda, předpokládá kromě dalšího zvýšení daní legálním provozovatelům navíc i nové 15% zdanění výher hráčů nad 100 tisíc korun. V případě přijetí tohoto návrhu lze podle odborníků očekávat prohloubení škodlivých dopadů hazardních her na jejich účastníky, obcházení nové daňové povinnosti ze strany hráčů a snížení celkového inkasa daně z hazardních her.

„Tahle změna zákona byla předložena na jednání vlády na poslední chvíli v podstatě tajně, bez projednání v rámci připomínkového řízení. Vláda vyjádřila souhlas s návrhem zákona, jehož dopady nebyly jakýmkoliv způsobem analyzovány, čímž došlo k porušení legislativních pravidel vlády. Z našich analýz je zřejmé, že navrhované zdanění hráčů peníze navíc do státního rozpočtu nepřinese. Jen dojde k prohloubení problémů hráčů, kteří nejsou v rámci sázení v plusu. A těch je bohužel naprostá většina,“ uvedl ředitel Institutu pro regulaci hazardních her Jan Řehola.

Místo výhry prohra

Podle vládního návrhu zákona má daň zaplatit i hráč, který v rámci kursového sázení vsadí „tutovku“ v kurzu 1,1 za 100 tisíc korun. Tento hráč v případě, že mu sázka vyjde, dostane ke své sázce výhru 10 000 korun, nicméně na nové dani odvede státu 16 500. Výsledkem jeho úspěšného tipu tak bude ztráta 6 500 korun. „Stát nepochopitelně nutí sázkaře do většího rizika, neboť sázet nižší kurzy se jim nevyplatí,“ vysvětlil situaci generální ředitel společnosti Tipsport Petr Knybel. „Ministerstvo nechápe základní princip fungování hazardního trhu, a sice, že naprostá většina sázkařů si sázením nevydělává. Chtít daň z příjmu od někoho, kdo příjem z této činnosti nemá, považuji za ekonomický nesmysl a nemorální hazard ze strany státu,“ dodal Knybel.

Návrh zákona stále není veřejný, a to přesto, že ho vláda už schválila. Podle vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové bylo zdanění hráčů do návrhu zakomponováno na základě požadavků jednotlivých připomínkových míst. Z veřejně dostupných zdrojů v rámci vládního systému eKlep je ale patrné, že žádné připomínkové místo tuto změnu nepožadovalo. Celý návrh je šit horkou jehlou, a stát se tak musí připravit na úplně jiné dopady, než které očekává.

Nereálná očekávání

Vláda čeká, že od hráčů hazardních her vybere dodatečně víc než 3,6 miliardy korun. „Tyto odhady jsou ale zcela nereálné. I kdyby hráči pod tíhou nové daňové povinnosti nezměnili své chování, stát nemůže podle našich analýz očekávat víc než jednu miliardu. Nedávné zkušenosti ze zahraniční navíc ukazují, že například v Chorvatsku došlo po zavedení zdanění hráčů k poklesu trhu o víc než 20 %. Hráči zkrátka odešli k nelegálním provozovatelům, u kterých své výhry danit nemusejí,“ upozornil Řehola. Na odchod hráčů na černý trh upozorňuje i Jaroslav Sita, místopředseda Asociace pokerových hráčů ČR. „Návrh zákona vyhnání těch našich 50 000 aktivních pokerových hráčů do náruče nelegálních online asijských heren. Dle průzkumu, který jsme prováděli v minulém roce cca 25% hráčů uvádí, že založit si účet u nelegální zahraniční pokerové herny je snadné. Hráči by neměli ani jinou možnost,“ dodal Sita.

Tuzemští provozovatelé kasin, se obávají odlivu zahraniční klientely. „V současnosti létá ze zahraničí k nám do kasina Savarin kvůli velkým turnajům přes 3190 hráčů ročně, ve chvíli kdy jim začneme vysvětlovat, že mají platit 15% daň z výhry, o návštěvu Prahy ztratí zájem a začnou navštěvovat jiné destinace, případně budou vyhledávat nelegální pořadatele,“ komentuje návrh zákona David Huspeka, výkonný ředitel skupiny Rebuy Stars, jedné z největších tuzemských provozovatelů kasin.

„Stát by podle nás neměl v honbě za ucpáváním děr ve státním rozpočtu předkládat nepromyšlené návrhy, které jen poškodí hráče. Spíš by se měl zamýšlet nad tím, jak je efektivně ochránit. Pokud je přinutí odvést z jejich případné výhry 15 % do státního rozpočtu, určitě to jejich problémy nevyřeší,“ konstatoval ředitel Institutu pro regulaci hazardních her Jan Řehola.



