Trump poslal trhy do ztrát rozdmýcháváním dalších obchodních hrozeb (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Prodej bulharských aktiv ČEZ by mohl akcionářům přinést zhruba 15korunovou mimořádnou dividendu.

Evropské akcie by měly po otevření burz zahájit poklesem.

Tento týden se ponese ve znamení klíčových centrálních bank. ECB nám ve čtvrtek přinese zveřejnění detailů připravovaného programu TLTRO3. Ve srovnání s předchozím kolem bude program méně robustní, i když pozorujeme zvyšující se tlaky, aby prezident M. Draghi překvapil a zastavil klesající inflační očekávání. Již zítra začíná dvoudenní konference chicagského Fedu, kde J. Powell otevře diskusi ohledně inflačního cílování v situaci duálního mandátu Fedu. Jako druhý cíl má americká centrální banka na starosti zaměstnanost. Páteční zveřejnění květnových statistik potvrdí vysokou zaměstnanost.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel páteční obchodování se ztrátou. Index Dow Jones klesl o 1,4 %, S&P 500 si pohoršil o 1,3 % a technologický Nasdaq ztratil 1,5 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejhůře dařilo telekomunikačním firmám, když jejich ztráty dosáhly výše 2 %. Nejziskovějším sektorem se stali realitní developeři, jejichž hodnota akcií vzrostla o 0,8 %. Za poklesem akciových trhů stojí čtvrteční oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o plánu uvalit 5% dovozní cla na veškeré mexické zboží s platností od 10. června. Tato cla by se mohla vyšplhat až na 25 % v říjnu, tedy nárůst o 5 % měsíčně. Ke zrušení těchto cel by Trump přistoupil až ve chvíli, kdy by Mexiko začalo aktivně vystupovat v boji proti migraci a pašování drog do Spojených států.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování různorodě. Nejhlubší ztráty si připisují trhy v Indii (-1,2 %) a Japonsku (-1,1 %). Naopak se daří akciovým burzám v Jižní Koreji (+1,3 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225 jsou na tom nejhůře energetické společnosti se ztrátou 4 %. Na opačné straně nejvyššího zisku 1,9 % dosahují utility.

Čína včera představila zprávu ohledně obchodní války se Spojenými státy. Ta vyčísluje meziroční propad čínských exportů do USA za první čtyři měsíce tohoto roku ve výši 9,7 %. Ve stejném období současně klesly americké investice v Číně o 10 %. Zpráva vyvrací spekulace o zcizování nehmotného vlastnictví jako nepotvrzené. Přičemž právě tato oblast je pro amerického prezidenta Donalda Trumpa jednou z nejpalčivějších.

ČEZ

Deník E15 v dnešním vydání informuje, že mimořádná dividenda energetického podniku ČEZ, pokud by firma akcionářům vyplatila celou sumu získanou prodejem svého bulharského byznysu, by činila zhruba patnáct korun na akcii. K prodeji těchto aktiv by i přes dosavadní problematický průběh celé transakce mohlo dojít v horizontu několika měsíců. Možnost výplaty mimořádné dividendy z prodeje zahraničních aktiv připustil ČEZ v závěru května.