Poctivá příprava na pracovní pohovor se vám vyplatí!

Zjistěte si všechno možné o budoucím zaměstnavateli

Nejlepší je nastudovat si informace na webu společnosti, projít si historii firmy, přečíst si jakou zastává filozofii a jaká pravidla jsou pro ni důležitá. Jaké výrobky prodává, jaké služby nabízí, zda expandovala na zahraniční trh nebo to plánuje. Na internetu si můžete dohledat i články týkající se dané společnosti, na základě těchto informací si uděláte jasný, přehledný a ucelený obrázek o firmě. Dost často na pohovoru uslyšíte otázku: „Proč chcete pracovat právě u nás?“ nebo „Co víte o naší firmě?“ Tip: Zjistěte o společnosti nějakou zajímavost a zeptejte se na ni. Tím ukážete, že máte o firmě přehled a zajímáte se o vše kolem ní.

Přemýšlejte o nabízené pozici z více hledisek

Zamyslete se nad tím, jakého člověka daná společnost opravdu potřebuje. Co byste mohli firmě nabídnout, v čem jste dobří a v jaké oblasti vynikáte. Kdybyste již pracovali na nabízené pozici, jaké situace a požadavky byste řešili? Je možné, že se vás na to personalista opravdu zeptá. Projevte zájem, ptejte se na otázky související s pracovním místem a veďte dialog. Dotazujte se však na věci, které nejsou zřetelné na první pohled na webu společnosti. Zajímejte se o pracovní tým, firemní kulturu a aktuální aktivity, reagujte na současnou reklamu či nový produkt atd.

Vystupujte slušně a pozitivně naladění

Neméně důležité je také vaše chování a neverbální projev. Uchazeči bývají pod drobnohledem personalistů, ti sledují pohyb těla, gestikulaci a mimiku. Nikdy nevíte, s kým se setkáte v budově společnosti, než se dostanete do dveří náboráře. Hodnotit vás mohou všichni kolemjdoucí, nikdy nemůžete vědět, jestli se nejedná přímo o vašeho potencionálního šéfa. S každým se slušně pozdravte, poděkujte, když vám někdo podrží dveře a udržujte oční kontakt. Mluvte spisovně a s úsměvem, ruku podávejte s pevným stiskem a dbejte na to, abyste byli pěkně oblečení a čistí. Základem je, se na pracovní pohovor také dobře vyspat, jděte tedy do postele dříve, ať jste odpočatí a příjemně naladění.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.