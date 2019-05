Rozhovor s Alenou Schillerovou o financování sociálních služeb

Zdroj: ČT 24 | 29.5.2019 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A v Událostech, komentářích je Alena Schillerová, ministryně financí, dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Dobrý večer.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A poslankyně TOP 09 paní Adamová Pekarová, dobrý večer.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Dobrý večer.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Vy jste k nám přišly rovnou ze sněmovny, která ale tu debatu nedokončila. Paní ministryně, my jsme zvali ještě paní ministryni práce Maláčovou, která nejdřív přislíbila, že přijde, ale pak bezdůvodně to pozvání zrušila. Jaké máte vztahy s paní ministryní Maláčovou? Skřípe to, jak se o těch vašich vztazích říká, nebo byste tu spolu dokázaly sedět?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ono se to trošku přehání. Ty vztahy jsou standardní, pracovní. Je jasné, že každá stojíme na opačné straně, já hlídám státní kasu a paní ministryně je tady za sociální oblast. To znamená, že samozřejmě tenduje k většímu utrácení. To znamená, že to naráží, ale to jsou pracovní vztahy, já jsem profesionál, já to do osobní roviny nikdy nepřevádím.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak a kdy vláda krajům ty peníze pošle, protože paní ministryně Maláčová říkala, že to bude během několika dnů.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Víte, já bych začala úvodem, já jsem to dneska řekla i ve sněmovně, že já tomu prostě nerozumím. Mezi léty 2013 - 2019 vzrostly dotace ze státního rozpočtu o 104 % na rekordních 15,7 miliardy a já jsem se tím zaobírala od začátku toho roku 2007. Prostě pořád rostly a tohle je rekordní číslo a výsledek je ten, že jsou všichni nespokojení. Takže já jsem jasně řekla, že já chci vidět, v čem je problém.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře, já jsem se ptala kdy vláda peníze pošle, když paní ministryně slíbila dnes ve sněmovně, že to bude během několika dnů.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Já jsem teprve poprvé zavnímala, že je shoda na částce 2 miliardy, protože já jsem samozřejmě žádala o analýzu už někdy začátkem května. Dostala jsem zhruba po nějaké době požadavek na částku asi miliardu s nějakým odůvodněním, takže jsem pracovala s takovouto částkou s tím, že se to ještě bude dořešovat.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A dobereme se k tomu kdy?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Dobereme se k tomu, že já jsem dnes po té debatě pochopila, že je shoda mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a kraji na částce 2 miliardy a já si myslím, že ta částka, jak jsem pochopila, že na ní kraje čekají. Tak prostě Ministerstvo práce a sociálních věcí, ať jí neprodleně pošle. To je kapitola, která má dvě miliardy, tak je schopna tyto peníze poslat. Takže ať je pošle, ale není to řešení. Stát už se dneska podílí 30 %.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní Adamová Pekarová, co tomu říkáte?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

No je to dohadování jak na nějakém tureckém trhu, a i dneska ve sněmovně to tak vypadalo, protože opravdu se dvě ministryně jedné vlády nemohou shodnout na tom, z které kapitoly to má jít a upřímně řečeno, to ty klienty nakonec v konečné fázi vůbec nezajímá. Ty zajímá, jestli budou mít ty sociální služby, na které jsou zvyklí nebo na které jsou odkázaní, zejména někteří opravdu životně odkázaní, tak jestli je budou mít i nadále a pokud tady prostě v září hrozí velké propouštění v tomto sektoru, tak tuto jistotu dneska rozhodně nemají a nemají ji zejména ani kvůli tomu, že paní ministryně Maláčová, což mě mrzí, že tady teda také s námi není a která říká, že sice to pošle, neříká odkud, jaké ty peníze tedy budou, že ta vláda to určitě nějakým způsobem zajistí. Tak dneska vlastně její klub zablokoval to další jednání, protože si vzal přestávku tak, abysme už nemohli jednat dále a ani jsme nemohli přijmout usnesení, to není seriózní příslib.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak paní ministryně, můžete tedy slíbit, že organizace, které potřebují ty peníze na to, aby pomáhali handicapovaným, seniorům, dostanou včas peníze, aby mohli dál fungovat, můžete to tady veřejně slíbit za vládu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Mohu slíbit, že každý rok se to vyřešilo a pořád opakuji, 15,7 miliardy tam šlo. Je to státní rozpočet.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře, ale já se ptám na to, protože počkejte, ale vaše vláda rozhodla, že se zvednou platy těm lidem, kteří tuhle sociální práci dělají, nebyla chyba, že jste taky neřekli to B, nechali jste to na krajích?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Což jsme samozřejmě přidali, přidalo se do rozpočtu o 800 milionů více a jenom ještě pro další Vaši informaci, platy mezi léty 2017 -2019 vzrostly v sociálních službách o víc jak 40 %, to jsou jasná tvrdá čísla. Čili já chci říct, že je tam extrémní částka, státní rozpočet už se dneska podílí na financování sociálních služeb částkou větší, než 30 %.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Jak je možné, že tedy ty 2 miliardy chybí?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

To je otázka, co se ptám. Já to prostě nevím.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Vy to nevíte?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Já to nevím.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Vy jste ministryně financí a nevíte to?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Nemám tuto analýzu, protože toto je v gesci MPSV. To není v gesci Ministerstva financí a já se ptám.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Ale počkejte, Vy se distancujete od svojí ministryně, která je součástí vaší vlády. To je přece vládní odpovědnost.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Nedistancuju v žádném případě. V žádném případě se nedistancuji, ale chci vědět, chci znát tu analýzu a dnes jsem pochopila, že dohoda na té částce 2 miliardy, takže chci se o tom bavit.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře, to už jsme slyšeli. Takže můžete slíbit, že ty organizace peníze dostanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Že to musíme řešit.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dostanou je včas.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ano, musí se to řešit a MPSV už to dávno řešit může. Pokud ta shoda tam je.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pak paní poslankyně, kde by vláda měla brát, jsou to dvě miliardy, to je částka, která není úplně zanedbatelná, ale taky to není něco, co by vládu mělo položit. Tak kde byste poradila, aby vláda sebrala dvě miliardy?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Je to samozřejmě o prioritách a priority této vlády jsou zcela zřejmé, shodne se jasně na tom, že bude dávat slevy na jízdné i pro lidi, kteří to vůbec nepotřebují, že bude proplácet dotace na takové věci jako je linka na toustový chléb pro Penam, tedy firmu s miliardovými obraty, tak tady to jsou věci, které bysme jako TOP 09 rozhodně nefinancovali a mnohem raději bychom ty peníze viděli právě v sociálních službách tak, aby ty platy a které vzrostly a to je zcela v pořádku, je to nutné, protože ty platy byly nízké, bylo potřeba je zvyšovat a je potřeba zvyšovat i do budoucna, aby ti lidé z těch sociálních služeb neodcházeli ale ty peníze prostě musí souběžně s tím ta vláda dát, nemůže udělat přesně, jak říkáte. Nemůže udělat jenom to A, ale musí udělat i ten krok druhý, to B a to nebylo bohužel uskutečněno, protože tam chyběly dvě až tři miliardy na to možné zvýšení, které vláda schválila.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak, já bych chtěla připomenout, že naše vláda byla ta, která tam dala nejvíc, ale já hlavně chci otevřít další debatu. To není jenom o tom to financovat ze státního rozpočtu. Já jsem dnes jasně řekla, že potřebujeme novelu zákona o sociálních službách. My dneska třeba nevíme, jakým podílem se podílí na tom kraje, jakým podílem se na tom podílí zřizovatelé, toto není vůbec nastaveno, čili my to musíme nastavit.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře a paní ministryně, muselo to dojít až do té mimořádné schůze, kterou musela vyprovokovat opozice, když jste vláda, která má v těch základních tezích to, že to je vláda, která bude dělat sociální politiku, je to jedna z hlavních priorit téhle vlády?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Samozřejmě, také to já si myslím, že jí evidentně dělám. Samozřejmě ta debata probíhala. Vezměte si, že bylo před eurovolbami a já se domnívám, že vyvolání té mimořádné schůze, ta tisková konference padala přesně dva dny před eurovolbami, bylo motivováno těmito motivy. A samozřejmě ta schůze tím pádem padla do tohoto termínu a samozřejmě ty problémy se řešily.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní poslankyně, opozice tvrdí, že když 2 miliardy nebudou, tak systém zkolabuje. Řekněte mi jeden příklad, kde je opravdu ohroženo fungování nějaké organizace nebo nějakého spolku, který se stará o handicapované nebo seniory, kde by opravdu něco takového hrozilo? Ptám se na to, jestli nestrašíte a jestli jste nevyužili tu dobu před volbami, jak říká paní ministryně.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Není to rozhodně tak, rozhodně tohle to je závažné téma, které se týká až milionu občanů této země, takže rozhodně to není něco, co bysme mohli považovat za nějaké politikaření před jakýmikoliv volbami, to prostě je jenom souhra náhod. To, že se to schází v tuto dobu, ty peníze, to, že budou chybět, jsme věděli už i při schvalování rozpočtu, proto jsme předkládali různé pozměňovací, návrhy, které chtěly tomuto stavu předejít, dále jsem o tom jednali už na jaře tohoto roku, opět bezvýsledně a opět tedy bez toho, aby byly.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A ten tlak kdy tedy bylo?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Hned se k němu dostanu, jenom řeknu, že i před pár týdny na jednání výboru pro sociální politiku byl tento bod, jasně jsme chtěli slyšet, jak tedy od Asociace krajů, tak paní ministryně Maláčové, kolik že těch peněz skutečně chybí, nemohli se na tom nejdříve shodnout, konečně se na tom shodli a ty organizace, které tedy bijí na poplach teďka, tak ty byly i přítomny té tiskové konferenci, kterou jsme minulý týden měli a kde právě zástupci té platformy organizací, kterých je hned několik a patří mezi ně třeba Armáda spásy, Charita České republiky, tak jasně říkají, že jejich služby jsou samozřejmě ohroženy, neznamená to, že nebude vůbec nic, to neříkáme, ale je jasné, že některé z těch služeb by musely končit a zejména ty terénní.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak bude kolaps nebo nebude?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

No samozřejmě, že ve chvíli, kdy Vám budou-li chybět pracovníci, které bude muset prostě ta organizace propustit, tak to kolaps pro celou řadu těch klientů znamená.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní ministryně, troufla byste si na pozici ministryně kultury, kdyby na to přišlo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ne. Určitě ne, protože já preferuji hodně odbornost. To znamená, že já prostě jsem strávila v resortu v Ministerstva financí, ne přímo na ministerstvu jsem byla jednom dva roky jako náměstkyně, ale předtím v resortu vlastně skoro celý svůj profesní život a abych Vám řekla pravdu, tak z toho čerpám pro výkon své funkce. Takže já to vidím jako svůj obrovský benefit, tu zkušenost s tím resortem.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A Vy jste byla nebo jste ještě pořád ve vládě s panem ministrem Staňkem, když byste ho měla hodnotit jako kolegu, jako profesního kolegu, ministra, jak na Vás působil? Z tohoto pohledu Vy říkáte, že pro Vás je důležitá odbornost, tak byl on odborníkem podle Vás?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

To neumím posoudit, protože nejsem odbornice na kulturu. Já ho hodnotím jako kolegu, se kterým byla korektní debata, se kterým jsem se setkávala při jednání o rozpočtu nebo při nějakých finančních nárocích, které měl. Případně jsme řešili nějaké věci, které se týkaly třeba státních záruk, a to bylo veškeré naše jednání. Takže choval se korektně, choval se slušně, víc neumím k tomu říct.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní poslankyně, má umělecká obec mluvit do toho, kdo bude ministrem kultury?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Já si myslím, že jsou velice důležité vztahy měli uměleckou obcí a Ministerstvem kultury, ministrem kultury jako takovým, protože je to vlastně svým způsobem jejich reprezentant ve vládě, je to důležitý resort, i když je trošku opomíjený a častokrát stojí a samozřejmě i z hlediska třeba svých možností finančních na tom okraji, ale pan Staněk neměl tento respekt a zcela oprávněně, upřímně řečeno, pokud je to člověk, který křtí knihy panu Grebeníčkovi o církevních restitucích a tak dále, tak se ani není čemu divit.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A jde o to, že umělecká obec má mluvit do toho kdo bude ministrem kultury a platí to pro všechny resorty? Umíte si představit, že by třeba mluvily banky do toho, kdo bude ministryně financí nebo soudci do toho, kdo bude ministr spravedlnosti?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Oni jsou to častokrát, je to jiná pozice, protože banky jsou soukromé v naprosté většině kromě samozřejmě České národní banky a tady v tomto případě se bavíme o institucích, které jsou velmi často státní. Samozřejmě nejenom, ale i ty byly velmi nespokojené tedy s výkonem funkce pana Staňka. Já sice nejsme odborník na kulturu, ale musím říci, že to, jakým způsobem on působil a jaký byl tak trochu slon v porcelánu, nás nenechávalo úplně klidnými a mysleli jsme si, nebo myslíme si, že by tedy na tomto ministerstvu opravdu měl působit někdo lepší.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní ministryně, má veřejnost právo mluvit do toho, kdo bude ministr?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak já vždycky říkám s trochou nadsázky, že jako ministryně jsem věc veřejná. Takže já si myslím, že je otázka jakési politické odpovědnosti. To znamená, že ze svobodných voleb vzejde nějaká politická garnitura a ta má odpovědnost za obsazení těch jednotlivých resortů, ale vždycky je samozřejmě plus pokud ten člověk a to už dodávám svůj vlastní pohled, úhel pohledu, má jakýsi kredit. Má jakýsi odborný kredit a možná i je vnímán jako člověk, který na to místo patří.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dámy, já vám děkuju za to, že jste byly hosty Událostí, komentářů, na shledanou, hezký večer.