Fidelity: Kam se bude ubírat svět v roce 2029? A jak to změní možnosti investování?

Benjamin Moshinsky, Bob Chen a Mark J. Hamilton z Fidelity International sesbírali a vytřídili informace z řady odborných analýz a v kostce shrnují, jak bude vypadat svět za 10 let. Analytici Fidelity na základě těchto informací vysvětlují, jak se bude v budoucnu měnit investování.

Investování

Svět by se měl připravit na to, jak fungovat v prostředí nízkých sazeb v dlouhodobém horizontu. „Očekávám nárůst volatility, což už jsme to viděli i v nedávných měsících. Myslím, že žijeme ve světě, kde bude růst volatility pokračovat,“ říká Martin Dropkin, ředitel výzkumu nástrojů s fixním příjmem (Director of Research for Fixed Income).

Wen-Wen Lindroth seniorní úvěrový analytik (Senior Credit Analyst) k tomu doplňuje: „Lidé mají už dnes velmi specifické potřeby. Je třeba myslet i na to, že do penze budou postupně odcházet populačně silné ročníky a budou potřebovat na ni našetřit.”

„Navíc když srovnám dvě pravděpodobně největší skupiny – mileniály a generaci x – a pak také ženy, jsou rozdíly v tom, jak chtějí tyto skupiny investovat své peníze. V roce 2029 sice mileniálové stále nebudou držet většinu námi spravovaných aktiv, podle studií to bude pouze něco okolo 16 procent, ale jejich kulturní vliv bude mnohem větší. Parametry investic se tak změní. Možná, že v budoucnu se vše nebude točit kolem výnosu na akcii nebo ROE. Hledáme proto další způsoby, jak oceňovat společnosti a připojovat do ocenění i jejich dlouhodobou hodnotu,“ objasňuje dále Wen-Wen Lindroth. A nejen tyto inovace budou nezbytnou součástí investování. Martin Dropkin uzavírá: „Analýza velkých data a využití umělé inteligence může pomoci k lepšímu rozhodování o investicích. Myslím, že právě teď jsme ale na počátku cesty.“

Ekonomika

Větší a dynamičtější rozvojové ekonomiky budou „dospívat“ a jejich růst zpomalí. S jejich dalším rozvojem, klesne počet obyvatel za hranicí chudoby. Počet lidí žijících za méně než 1,9 dolaru na den klesne o 25 procent na 480 miliónů.





Graf 1: Ekonomika

Životní prostředí

Méně chudoby s sebou přinese zvýšenou spotřebu, zejména masa, což znamená ekologická rizika. Svět přijde v roce 2030 o 170 miliónů hektarů lesů (pralesů), zhorší se tak absorpce CO2 a globální oteplování.

Emise CO2

Nadále potrvá boj s emisemi CO2, které pravděpodobně stále porostou, i když pomalejším tempem. Množství cestujících leteckou dopravou poroste ročně o 3,6 procenta, což znamená nárůst na 7,8 miliard v roce 2036, tedy na dvojnásobek oproti současnému stavu.

Rybolov

Rostoucí poptávka po potravinách zvýší tlak na produkci ryb, půjde však spíše o rybí farmy, než o lov.

Sucho

Zemědělství a průmysl už v tuto chvíli volá po vodě. Rostoucí poptávka po ní může převážit nabídku už v roce 2030. Zvláště jsou vystavené riziku hustě obydlené oblasti. K nejrizikovějším patří Kapské město, Sao Paulo, Bengalúr, Peking a Káhira.

Graf 2: Životní prostředí, emise CO2, rybolov

Technologie

Poptávka po zařízeních, která mohou být připojena online, roste každým rokem o 12 procent, což vede k přílivu spotřebitelů a dostupnějším technologiím. Auta se přidají k telefonům a další elektronice a budou poháněna elektřinou z baterií.

Kobalt

Kobalt je esenciální složkou lithiových baterií a větší množství zařízení s nimi povede k tlaku na nabídku tohoto kovu. Okolo roku 2030 bude okolo 90 procent vytěženého kobaltu okamžitě použito. Protože je Čína světový producent technologií, bude kobalt velmi potřebovat. Recyklací kobaltu z vyřazených elektronických zařízení můžeme tyto limity eliminovat.

Umělá inteligence (AI)

Rostoucí využívání umělé inteligence bude mít dopad na zaměstnanost. Umělá inteligence nahradí některé pozice, ale naopak nové vytvoří. Celkový negativní efekt na hladinu zaměstnanosti bude neznatelný.

AI posílí světovou ekonomiku a zasáhne do našich životů. AI představuje pro světovou ekonomiku vetší růst produktivity než vynález parního pohonu a internetu dohromady. HDP to podpoří zhruba o 1,2 procenta ročně, neboli na 13 biliónů dolarů v roce 2030. Jen některé sektory zůstanou nedotčeny, ale většina, od armády po dopravní prostředky, se přizpůsobí AI. 20 procent všech aut bude autonomních a 25 procent vojáků budou roboti.

Graf 4: Umělá inteligence

Při přípravě materiálů analytici Fidelity International použili tyto materiály:

https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/workforce-of-the-future/workforce-of-the-future-the-competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf

https://futurefirm.cfainstitute.org/

http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Physics_of_Financial_Services.pdf

https://www.savvyinvestor.net/sites/default/files/node/paper/file/The%20Industry%204.0%20paradox_Deloitte.pdf

https://www.savvyinvestor.net/sites/default/files/node/paper/file/Whitepaper%20-%20Broad%20Diversity%20as%20a%20Driver%20Meritocracy.pdf

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2015/04/investing-in-the-future.pdf

http://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpMegatrendAnalysis.pdf

https://ir.citi.com/7Pmp9SrH2gwdgwYpG4AYs6SWQqlqnif4zqvcdf1GT2yovFjvDwuTJ5fFksJWRdX9Y5FJOv2%2Fk00%3D

https://www.oecd.org/sti/Megatrends%20affecting%20science,%20technology%20and%20innovation.pdf

https://am.jpmorgan.com/gi/getdoc/1383581744857

https://www.amazon.co.uk/Superforecasting-Science-Prediction-Philip-Tetlock/dp/1847947158/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1541590851&sr=8-1&keywords=superforecasting