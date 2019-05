Trhům i nadále bude udávat tón politika (Týdenní zpráva z finančního trhu)

I po skončení voleb do Evropského parlamentu bude hlavní roli na trzích hrát politika. Začíná boj o posty v EU, zápas o křeslo britského ministerského předsedy a pokračuje vyjednávání o obchodní dohodě mezi Čínou a USA. Do toho budou ze začátku týdne přicházet údaje o důvěře v ekonomikách. Konec týdne zase ukáže oslabení inflačních tlaků ve světě. V regionu bude zveřejněna struktura růstů HDP v jednotlivých zemích.

Americká inflace vyvolá diskuzi o dalších krocích Fedu

Na pozadí politických jednání v USA, Číně, ve Velké Británii a zbytku Evropy budou tento týden zveřejněny i zásadní ekonomické statistiky. Inflace v květnu podle nás zvolnila jak v USA, tak v Evropě, kde se propadla po svém velikonočním úletu. Zpomalení bude patrné zejména v Německu. V USA by nižší inflace mohla znovu vyvolat debatu o případném snižování sazeb Fedu. Důvěra v evropskou ekonomiku by měla ukázat stabilizaci. Americký HDP za první čtvrtletí zůstane pravděpodobně bez revize. Údaje z ekonomiky zatím nenaznačily, že by se předběžný odhad amerických statistiků měl nějak měnit.

Českou ekonomiku podpořila domácí poptávka

V regionu budou ke konci týdne zveřejněny zpřesněné odhady HDP za druhé čtvrtletí a s nimi i struktury růstu v jednotlivých ekonomikách. České hospodářství podle prvního odhadu přidalo 0,5 % mezičtvrtletně a žádnou revizi tento týden nečekáme. Růst podle nás podpořila zejména domácí spotřeba, zatímco zahraniční obchod přispěl záporně. Maďarská centrální banka tento týden ještě nebude zvyšovat ani jednu ze svých úrokových sazeb. I přes zrychlující inflaci je nejistota na zahraničních trzích příliš vysoká.

Zaostřeno na dnešek

Evropská politika bude na začátku týdne hlavní téma

Začátek týdne budou trhy sledovat dění na politické scéně. Boj bude probíhat o důležité pozice v EU, ale i o post ministerského předsedy Velké Británie. V Evropském parlamentu je situace komplikovanější než obvykle, protože dvě nejsilnější strany (Evropská lidová strana a socialisté) letos nezískaly většinu. V Británii se postupně hlásí kandidáti na funkci ministerského předsedy. Jeho hlavním úkolem bude vyřešit brexit. Nejsilnějším kandidátem je zatím Boris Johnson, který se nebojí ani tvrdého brexitu bez dohody.

Americká ekonomika naznačuje zpomalení

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby potvrdily zpomalení americké ekonomiky. Projevil se vliv propadu objednávek Boeingu kvůli vadám modelu 737 MAX. Euro se v pátek proti dolaru odrazilo ode dna. Dostalo se dokonce nad hladinu 1,120 USD/EUR a podle všeho nad ní bude i své dnešní obchodování otevírat.

Polský trh práce stále utaženější

Polská míra nezaměstnanosti v dubnu podle nás poklesla o tři desetiny procentního bodu. Za tímto pohybem stojí zejména sezónní faktory. Po zimě znovu startuje stavební sektor. Pokles nezaměstnanosti by měl pokračovat i v dalších měsících a v létě by se míra nezaměstnanosti měla dostat až na 5,1 %.

O korunu byl na konci týdne zájem

Důvěra v domácí ekonomiku měřená Českým statistickým úřadem se v květnu propadla. Zhoršení nastalo zejména v oblasti průmyslu a služeb. Naopak vyšší důvěru zaznamenaly domácnosti. Jejich nálada se ale paradoxně zvýšila díky vyšším úsporám. Pro domácí spotřebu tak tento nárůst není úplně dobrá zpráva. Více jsme o konjunkturálním průzkumu psali zde: http://bit.ly/2K9dUyL.

Koruna v pátek spolu s regionem posilovala. S mírným zpožděním tak reagovala na čtvrteční zpevňování eura proti dolaru. Navíc o korunu byl zájem i proto, že byla nejlevnější od letošního února. Dneska se tak domácí měna dostala na 25,83 CZK/EUR. Zlotý posílil o dvě desetiny procenta na 4,296 PLN/EUR, a forint si polepšil dokonce o 0,4 % na 325,6 HUF/EUR.