Centrální bankéři se dnes povezou na holubičí vlně (Ranní zpráva z finančního trhu)

Kalendář ve Spojených státech i v eurozóně je dnes v podstatě prázdný. Pozornost tak bude patřit vystoupením centrálních bankéřů, a to jak z Fedu, tak i z Evropské centrální banky, a zápisu z posledního zasedání americké centrální banky. Ten by mohl ukázat, jak reálná jsou očekávání trhu, že sazby půjdou dolů ještě do konce letošního roku.

Kalendář je prázdný, vystačit si musíme se zápisem z Fedu

Dnes bude zveřejněn záznam z posledního zasedání americké centrální banky. Ten by mohl ukázat, zda je Fed tak holubičí, jak si trh myslí. V současné době je v tržních cenách zakalkulována 70% pravděpodobnost, že Fed ke snížení sazeb sáhne ještě do konce letošního roku. Vzhledem ke stále ještě relativně dobrým fundamentům tento názor nesdílíme. V příštím roce však už čekáme snížení klíčové úrokové sazby o 1 pb.

V eurozóně je kalendář událostí prázdný. Z centrálních bankéřů dnes na konferenci ve Frankfurtu vystoupí prezident ECB Draghi a její hlavní ekonom Praet. Vystoupení se zřejmě ponesou v holubičím tónu. Se zvyšováním úroků v eurozóně jsme se již rozloučili. V první polovině příštího roku naopak čekáme snížení depozitní sazby o dalších 10 bb na -0,5 %.

Euro mírně ztrácí

Na trhu nemovitostí ve Spojených státech se stále projevuje souběh několika nepříznivých faktorů. Jsou to vyšší úrokové sazby, přísnější standardy ze strany bank, vyšší ceny nemovitostí, ale i horší klimatické podmínky. Prodeje stávajících nemovitostí za duben tak opět nepříjemně překvapily, když vykázaly pátý pokles v řadě. Trh přitom doufal v jejich oživení. Oslabení dolaru se ale nekonalo. A to i přesto, že spotřebitelská důvěra v oblasti eurozóny dopadla naopak o něco lépe, než se čekalo. Dnes ráno společná evropská měna otevírá na úrovni 1,115 USD/EUR.

Theresa Mayová včera přišla s dalším plánem, jak prosadit svoji brexitovou dohodu. Tentokrát by britským poslancům chtěla předložit speciální zákon, který by dohodu o vystoupení z EU včlenil do britského práva. Zároveň by poslancům chtěla umožnit hlasování o tom, zda Británie zůstane v celní unii, či zda by mělo proběhnout o její brexitové dohodě referendum. O těchto návrzích by se mělo hlasovat na začátku června. Podle dosavadních vyjádření členů její strany i opozičních labouristů se však zdá, že ani tento návrh nemá naději na úspěch.

Polský průmysl potvrdí solidní kondici

V regionu bude dnes zveřejněna pouze polská průmyslová produkce a ceny průmyslových výrobců. Stejně jako v Česku i v Polsku byly ceny v oblasti průmyslu hnány směrem nahoru vývojem na světových komoditních trzích. Ve druhé polovině dubna byla cena ropy již skoro o 50 % vyšší, než tomu bylo na konci loňského roku. O jeden den vyšší počet pracovních dní a také lepší indikátor PMI naznačují, že by dubnová průmyslová produkce mohla předvést solidní růst na úrovni necelých 7 %.

Regionální měny společnou řeč nenašly