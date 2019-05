Jaká má být budoucnost EU? Strany řekly, koho by do ní přibraly

Které státy ještě přibrat do Evropské unie a koho naopak ne? A měly by se země v EU integrovat stejně rychle, či bychom měli připustit tzv. vícerychlostní Evropu? Na tyto otázky o budoucnosti Evropské unie se redakce TN.cz zeptala osmi českých politických stran, které usilují o místa v Evropském parlamentu. Česká republika vstoupila do EU v roce 2004 společně s devíti dalšími zeměmi. Od té doby se Unie rozšířila dvakrát, v roce 2007 o Bulharsko a Rumunsko, v roce 2013 přistoupilo Chorvatsko. O členství mají zájem další země. Podporujete další rozšíření EU? Případně o které státy ano a o které ne? Tyto otázky položila redakce TN.cz osmi stranám, které kandidují do Evropského parlamentu. Mezi stranami většinou panoval konsenzus. Zatímco země západního Balkánu časem do EU ano, Turecku by měly zůstat brány Unie zavřeny. ODS chce, aby přistoupit mohl "jakýkoli stát, který splňuje podmínky pro vstup a projeví zájem". Za slibné označili občanští demokraté jednání s balkánskými státy, ale ODS upozorňuje, že na samotné rozšíření v příštích letech není připravena ani sama Unie. Smysl v přijetí těchto zemí do EU, pokud splní podmínky, vidí i ČSSD. "Stabilní Balkán potřebujeme všichni, i jako hráz proti případné migrační vlně. Naopak vstup Turecka do EU v nejblizˇsˇi´ch letech rea´lný neni´," napsali sociální demokraté. Komunisté nepovažují rozšiřování EU v tuto chvíli za moudré. "EU stojí na rozcestí a nejdříve se musí rozhodnout, jakým směrem se dá," napsala KSČM. Nejprve chce srovnat rozdíly mezi členskými zeměmi a jednotlivými regiony. "Až Česká republika přestane být místem levné práce, obrovského množství exekucí a pracující chudoby, můžeme se k tématu rozšiřování EU vrátit," dodala KSČM s tím, že odmítá přijetí Turecka. Koalice TOP 09 a STAN rozšíření EU podporuje, pokud země splní předvstupní podmínky, jako je musela ČR splnit v roce 2004. "V úvahu nyní připadají zejména státy západního Balkánu, jejichž členství by mělo přidanou hodnotu v podobě stabilizace tohoto regionu důležitého z hlediska evropské bezpečnosti a posílilo by i možnost efektivní kontroly hranic v případě budoucího opakování migrační krize," napsali zástupci koaliční kandidátky. Naopak kvůli vývoji v Turecku podporují, aby byl zemi odebrán status kandidátské země. "Pokud se vstupem do EU budou souhlasit občané daného státu a zároveň budou splněny podmínky pro vstup, tak se rozšíření nebráníme. V zemi ale musí být funkční právní stát," napsali Piráti. Naopak SPD chce ukončit stávající podobu integrace. Spolupráce národních států musí být otevřena všem demokratickým zemím Evropy," napsala strana. I ANO podporuje přijetí zemí, které splní podmínky členství. "Patrně nejblíže jsou dnes země tzv. západního Balkánu, byť to není na pořadu dne v nejbližší době, mají určitě v EU svou perspektivu. Naopak dveře by měly zůstat zavřené pro Turecko," to podle hnutí pošlapává demokratické principy, na kterých EU stojí. Přijetí Turecka dlouhodobě odmítají i lidovci. "Přístupová kritéria jsou jasně daná," napsala KDU-ČSL k otázce přijetí dalších zemí. Rovnoměrná integrace, nebo vícerychlostní Evropa

Hodně se také v Evropě diskutuje o tom, jestli by integrace měla být napříč celou EU rovnoměrná, či by se země měly do integrace zapojovat podle toho, jak to samy preferují. Na to směřovala druhá otázka TN.cz. Jste pro rovnoměrnou integraci napříč všemi zeměmi EU, nebo by se země měly integrovat různě rychle (tzv. vícerychlostní Evropa)?

"KDU-ČSL podporuje rovnoměrnou míru integrace, střízlivý a rozumný přístup k ní," odpověděli lidovci. ANO poukazuje na to, že vícerychlostní Evropa již dnes fakticky existuje. Některé země nemají euro, jiné zase nejsou v Schengenu. "Je ale nutné, aby vždy rozhodovaly o jednotlivých záležitostech všechny členské země," přeje si hnutí ANO.

Naopak SPD chce dupnout na integrační brzdu a zařadit zpátečku. "Jsme pro skončení stávající EU založené na Lisabonské smlouvě. Nová spolupráce národních států by měla být založena na společném trhu a neměla by usilovat o prohlubování integrace směrem k jednotnému státu," napsala SPD. To Piráti jsou pro jednorychlostní Evropu, "která zajistí prosperitu všem členským státům bez rozdílu. Nechceme, aby se ČR rozvíjela pomaleji než jiné státy".

Koalice TOP 09 a STAN vidí místo ČR v jádru EU. "Nesmíme dopustit, abychom se v důsledku neuvážených kroků ocitli na okraji či zcela stranou evropského dění. Rozvolnění Unie, vícerychlostní Evropa či jiné možné podoby EU, které by otevíraly možnost, že se staneme ´členem druhého řádu´, pro nás představují zásadní hrozbu," prezentují svůj postoj zástupci koalice.

ODS i ČSSD s vícerychlostní Evropou problém nemají. Podle sociálních demokratů už dávno taková je. "To je v pořádku a vyhovuje to nejen České republice. Někdo prostě chce dělat rychleji to, jiný ono," napsali. Nechtějí ale, aby Česko bylo na periferii EU, politicky ani ekonomicky. "V Evropském parlamentu jsou čeští europoslanci druhou nejvlivnější skupinou. Česká republika hraje v EU větší roli, než odpovídá její ekonomice i velikosti, aniž by se to doma vědělo. Naším zájmem je, aby to tak minimálně zůstalo, ne abychom stále na nějaké vedlejší koleji," napsala ČSSD.