Liberec: S kladívkem i moderními technologiemi naučí děti pracovat nová chytrá dílna

Umí vaše dítě používat pilu na dřevo, vrtačku nebo prostě jen zatlouct hřebík? A víte třeba jak funguje 3D tiskárna nebo laserová řezačka? Liberecká iQLANDIA otevřela moderní dílnu, která nabídne školám, studentům a veřejnosti unikátní prostor pro technickou výuku. Tento projekt je i jednou z cest, jak navrátit technickou výuku do škol.

Provoz dílny dnes slavnostně zahájili za město Liberec náměstci primátora Jiří Němeček a Jiří Šolc.

Jedná se o chytrou dílnu digitálního věku, jejímž cílem je naučit jak školní skupiny, tak veřejnost pracovat s moderními technologiemi, jako jsou 3D tiskárny nebo laserové a vinylové řezačky. Návštěvníky čekají originální workshopy, děti od 12 do 16 let se v létě mohou těšit na příměstský tábor s robotem Matyldou. Do projektu iQFABLAB se zapojila i Technická univerzita v Liberci.

„Chceme přiblížit vědu a techniku zejména dětem z druhých stupňů ZŠ a nadchnout je pro technické obory. V budoucnosti některé manuální práce zaniknou, nahradí je stroje. Tím pádem se objeví nové pracovní pozice, na které bude potřeba další generaci připravit. K tomu bude sloužit naše chytrá dílna, jejíž vybudování přišlo na zhruba šest milionů korun,“ říká Pavel Coufal, ředitel liberecké iQLANDIE. Tým libereckého science centra převzal původní myšlenku FABLABU – fabrication laboratory – z USA od Massachutsetts Institute of Technology, kde v moderních dílnách studenti pracují na svých projektech.

Od programování až k ponkům

iQFABLAB se skládá ze čtyř tematických částí: Robotiky, 3D tisku, Vektorové grafiky a Hrubé dílny. Děti se zde naučí naprogramovat své „výtvory“ tak, aby prováděly nejrůznější úkony. Proniknou do tajů 3D tisku a budou si moci odnést svůj vlastní výtisk, například klíčenku nebo visačku se jménem. V sekci Vektorové grafiky se seznámí s vinylovými a laserovými řezačkami, díky nimž si můžou vytvořit třeba originální potisk na tričko. Čtvrtou část iQFABLABU představuje Hrubá dílna.

„V některých školách již dnes dílny vůbec nemají, tudíž si děti neosahají nástroje, které budou v běžném životě potřebovat. Proto chceme, aby si u nás vyzkoušely práci s vrtačkou, pilkou nebo kladivem,“ uvádí Pavel Saal, vedoucí iQFABLABU.

Od září jsou připraveny čtyři workshopy, jejichž cílem je detailně seznámit žáky druhého stupně základních škol s jednotlivými částmi chytré dílny. Během léta budou na webových stránkách iQFABLABU vypsány termíny workshopů i pro veřejnost.

První návštěvníci uvidí iQFABLAB v červnu

Pilotní provoz začíná hned 1. června 2019. Aktuálně bude iQFABLAB otevřen pro veřejnost o sobotách, přičemž děti budou muset být pod dohledem osoby starší 18 let. Na stránkách www.iQfablab.cz jsou již nyní vypsány konkrétní termíny programů, které jsou určeny veřejnosti. K dispozici budou vždy odborní lektoři, kteří budou zodpovídat za všechna pracoviště. Zaváděcí cena za jedno pracovní místo, určené pro jednu až tři osoby, je stanovena na 300 Kč.

Ve všedních dnech bude dopolední provoz vyhrazen žákům ze základních škol, odpolední hodiny potom studentům Technické univerzity v Liberci. „Do vzniku iQFABLABU se zapojila právě i TUL. Její studenti budou moci využívat ke svým školním pracím prostory a vybavení iQFABLABU zdarma,“ doplňuje Pavel Saal.

iQFABLAB letos otevře příměstský tábor s robotem Matyldou

V rámci iQFABLABU se otevírá příměstský tábor pod názvem „Léto s Matyldou“, který bude probíhat ve dvou turnusech – třetí týden v červenci a v srpnu. Každý turnus má maximální kapacitu 15 dětí ve věku 12–16 let. Pod vedením lektora mladí účastníci prozkoumají všechny části chytré dílny a vyzkouší si vše od programování až po manuální práci. Konečným a společným dílem táborníků by mělo být sestrojení robota, respektive robotky Matyldy.