ČEZ investory nepotěšil návrhem dividendy 24 CZK na akcii (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ představil nepatrně slabší výsledky hospodaření a nízký návrh dividendy.

Likérka Stock Spirits opět nezklamala a její dva nejsilnější segmenty se postaraly o další růst. Navrhovaná mezitímní dividenda je ve výši 2,63 €centů na akcii.

Jiří Šmejc, majitel Emma Capital, snížil svůj podíl v Home Credit Group o 2,5 pb na 8,88 %. Na trhu se objevují spekulace, že Šmejc má zájem o koupi TV Nova z mediální skupiny CME.

Ministerstvo financí připravilo návrh na zvýšení spotřebních daní z alkoholu, cigaret a hazardních her. Návrh je plně v souladu s prvotními informacemi o zvažovaném zvýšení těchto daní.

Evropské akcie by měly otevřít nad úrovní včerejších zavíracích cen.

Dnes se v Evropě dočkáme například německého ZEW indexu, který by měl potvrdit, že tamní ekonomika má to nejhorší za sebou. Za celou eurozónu se zveřejní průmyslová produkce za březen. Ve Spojených státech bude představena důvěra malých podniků v ekonomiku. Nicméně největší pozornost si opět vyslouží obchodní politika Spojených států a její další vývoj.

Ve Spojených státech dnes své výsledky hospodaření představí například módní značka Ralph Lauren. V Evropě se dočkáme finančních čísel od Innogy nebo Vodafone.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se ztrátami. Indexy Dow Jones a S&P 500 shodně oslabily o 2,4 %. Technologický Nasdaq klesl dokonce o 3,4 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejméně dařilo technologickým firmám, když jejich ztráty dosáhly výše 3,7 %. Nejziskovějším sektorem se stala síťová odvětví, jejichž hodnota akcií rostla o 1,1 %.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování také ve ztrátách. Ty dosahují výše až 1,5 % v případě Hongkongu. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který oslabuje o 0,6 %, jsou na tom nejhůře telekomunikační společnosti se ztrátou 2,6 %. Na opačné straně nejvyššího zisku 0,6 % dosahuje sektor realit.

Za poklesem světových akciových indexů stojí včerejší vývoj na poli obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Jak se dalo čekat, tak Čína podnikla odvetný krok za páteční zvýšení dovozních cel ze strany USA. S platností od 1. června Čína zvýší dovozní cla na americké zboží v hodnotě 60 mld. USD z přibližně 5 až 10 % na 25 %. Americký prezident Donald Trump na to reagoval, že Čína nedělá dobře, když oplácí Americe zvýšení cel vzhledem k tomu, že k uzavření dohody nedošlo právě kvůli Číně. Současně také Trump potvrdil, že se sejde s čínským prezidentem Xi Jinpingem na zasedání zemí G20 v červnu. Americký prezident očekává, že do té doby by měla být obchodní dohoda připravena a jednání s čínským prezidentem by ji mohlo završit. Na nadcházející týdny se začíná připravovat další kolo obchodních jednání, tentokrát v Pekingu. Detailnější informace prozatím nejsou známy.

ČEZ

Společnost ČEZ dnes ráno zveřejnila výsledky hospodaření za první kvartál.

Výsledky hospodaření skupiny ČEZ za první kvartál žádné překvapení nepřineslo, spíše mírně zaostalo za očekáváními. Management potvrdil výhled na letošní EBITDA ve výši 57 až 59 mld. CZK a očištěný čistý zisk 17 až 19 mld. CZK. Predikce výroby elektřiny rovněž nedoznala výrazných změn, když ČEZ nyní očekává výrobu 68,8 TWh (68,4 TWh v předchozí prezentaci), z čehož 31,2 TWh by měly vyrobit jaderné elektrárny. Zajištěné ceny vyrobené elektřiny se oproti minulé prezentaci výrazněji nezměnily. Čistý dluh skupiny poklesl o 5,3 mld. CZK a v relaci k EBITDA se snížil na úroveň 2,8x oproti 3,1x na konci 2018.

Největším otazníkem byl návrh dividendy. Ten zní 24 CZK na akcii a představuje 99 % loňského očištěného čistého zisku. To je určitě zklamáním, když mnoho investorů a obchodníků spekulovalo o změně dividendové politiky a vyšším návrhu. Management ani nepřistoupil ke změně své dividendové politiky pro budoucí roky, která tak nyní stále předpokládá výplatu v rozmezí 60 až 100 %. O návrhu bude hlasovat valná hromada 26. června.

Celkově hodnotíme dnešní zprávy jako zklamání a akcie zřejmě budou reagovat poklesem. Na druhou stranu si myslíme, že nízký návrh dividendy může být definitivní tečka za obdobím dlouhodobého poklesu ziskovosti i výše dividendy. Současný vývoj cen elektřiny a lepší výrobní mix by měl vést v následujících kvartálech a letech k růstu ziskovosti i dividendy. Po počátečním poklesu ceny akcií by tak mohlo být zajímavé akcie začít opět nakupovat. Držíme tak stále nákupní doporučení s cílovou cenou 620 CZK na akcii. Podrobnější komentář zveřejníme během dne.

Stock Spirits

Likérka Stock Spirits zveřejnila výsledky hospodaření za šest měsíců účetního roku začínajícího říjnem 2018. Za první pololetí společnost zvýšila tržby o 8,2 % na 156,9 mil. EUR, provozní zisk o 9,7 % na 29,0 mil. EUR a čistý zisk se vyhoupl na 5,8 mil. EUR z loňské ztráty ve výši 1,4 mil. EUR. Management společnosti zároveň navrhuje mezitímní dividendu ve výši 2,63 €centů, což znamená meziroční zvýšení o 5,2 %. Likérce se v uplynulém období nejlépe dařilo na hlavních trzích, a to v Polsku a České republice. Oba tyto trhy představují přibližně 80 % skupinových tržeb. Nejúspěšnějším produktem je zde vodka, především v Polsku. Rostly její objemy prodejů i cena. Stock Spirits je velmi aktivní v M&A. Aktuálně probíhají akviziční jednání v České republice a Itálii. Společnost přislíbila, že pokud by nebyly ve výhledu žádné potenciální akvizice, zvážila by dodatečné rozdělení zisku akcionářům.