Čínská delegace míří do Washingtonu, trhy jsou v napětí / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 6. 5. 2019

V úvodu týdne si trhy prošly zvýšenou volatilitou a hlavní indexy se pohybovaly v mírných ztrátách poté, co korigovaly silný úvodní propad. Pokles v úvodu týdne byl způsoben Trumpovou zprávou o možném zvýšení cel na čínské zboží na 25 % ze stávajících 10 %, což je úroveň, na které jsou cla nastavena v době probíhajících obchodních jednání mezi oběma zeměmi. Jednání mají pokračovat v tomto týdnu, tentokrát na americké půdě. Obavy o další osud obchodních jednání znovu rozvířily obavy ze zpomalení ekonomiky.

Ropa si připisovala zisky navzdory úvodnímu propadu a drží se spíše v bočním trendu. Podporou jí jsou zprávy o tom, že USA přesouvají na Střední východ ozbrojené síly, které mají hájit americké zájmy v Perském zálivu, které se podle diplomatických informací chystá ohrozit Írán. Americký prezident Donald Trump uvalil nové americké sankce na vývoz íránských průmyslových kovů a pohrozil dalšími kroky, pokud Írán "zásadně" nezmění své chování. Ohlášené opatření se dotkne íránského exportu železa, oceli, hliníku a mědi, které podle sdělení Bílého domu představují pro islámskou republiku kromě ropy největší zdroj exportních příjmů. Trump zároveň varoval ostatní státy, že už nebude tolerovat, pokud budou ve svých přístavech přijímat íránskou ocel a další kovy.

V úterý trhy navázaly na sentiment z pondělního obchodování, tentokráte však obavy z dalšího zpomalování ekonomiky v případě nedosažení obchodní dohody mezi USA a Čínou, poslaly trhy do dvouprocentních ztrát. Setkání zástupců obou velmocí by mělo proběhnout v druhé polovině týdne. Víkendové Trumpovy komentáře ohledně plánovaného zvýšení cel, které by mohlo platit od tohoto pátku, však trhy výrazně znervóznilo a o to větší pozornost se tedy upírá k očekávaným jednáním a tomu, zda bude dohody skutečně dosaženo.

Ve středu se trhy mírně zklidnily. Během dne se pohybovaly v mírných ziscích a den končily blízko nuly. Nervozita však nadále zůstává vysoká a očekávány jsou konkrétní závěry obchodních jednání mezi USA a Čínou. Trumpovy zprávy, kterými se snažil zklidnit situaci, měly jen omezený dopad a investoři dají předost konkrétním informacím. Rozpačitě působila i důležitá čínská makrodata, která sice potvrdila růst importu, naopak export zklamal. Pokles stavu zásob ropy komoditě prospěl a cena ropy se pohybovala v závěru dne nad 62 USD za barel.

Světové futures na hlavní index se dnes ráno opět topily v červených číslech, může za to opět prezident Donald Trump, který v noci upustil páru s prohlášením, že Čína porušila obchodní dohodu. Závěr týdne bude tedy hlavně ve znamení dalšího vyjednávání obou zemí. Dnešní den nabídnul čínská inflační data a za USA se dočkáme série indexů výrobních cen, vývoj počtu žádostí v nezaměstnanosti, obchodní bilance a další. S projevem vystoupí také šéf centrální banky Powell.

Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 6. 5. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

3. 5. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 079,63 1 088 1 080 ↑ 0,78 1 035 - 1 150 4 3 Dow Jones (US) 26 504,95 25 939 25 850 ↓ -2,13 24 700 - 27 073 2 5 NASDAQ C.(US) 8 164,00 7 877 7 930 ↓ -3,52 7 300 - 8 308 2 5 FTSE 100 (VB) 7 380,64 7 259 7 290 ↓ -1,64 6 800 - 7 800 3 4 DAX (Něm.) 12 412,75 12 044 12 050 ↓ -2,97 11 000 - 12 561 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 22 258,73 21 786 21 900 ↓ -2,12 21 000 - 22 703 2 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

3. 5. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 079,63 1 103 1 100 ↑ 2,13 1 040 - 1 200 4 3 Dow Jones (US) 26 504,95 26 198 26 900 ↓ -1,16 24 500 - 27 339 4 3 NASDAQ C.(US) 8 164,00 7 880 8 220 ↓ -3,48 7 000 - 8 500 4 3 FTSE 100 (VB) 7 380,64 7 431 7 420 ↑ 0,69 6 900 - 8 150 4 3 DAX (Něm.) 12 412,75 12 021 12 310 ↓ -3,16 10 500 - 12 750 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 22 258,73 21 821 22 220 ↓ -1,97 20 000 - 23 000 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Jakub Švábenský, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers