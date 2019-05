Výhled Fidelity pro 2Q19 - buďme stále stateční a také opatrní!

Kontrast mezi posledním čtvrtletím roku 2018 a prvním čtvrtletím roku 2019 by nemohl být větší. Rychlý posun v náladě trhů od pesimismu k optimismu vyvolaný současnou politikou amerického FEDu a obchodním napětí mezi USA a Čínou vše rozpohyboval.

Anna Stupnytska, Head of Global Macro and Investment Strategy Fidelity International, vysvětluje: „Do 2. čtvrtletí vstupujeme s varováním, že stejné fundamentální problémy, které zpomalovaly růst, mohou přetrvávat. Jedná se ale spíš o návrat k podmínkám pozdního cyklu, než přímo o recesi. Trhy samým nadšením krátkodobě předstihly samy sebe, což způsobilo rozkol mezi fundamentálními faktory a cenami. Investoři přijímající bez výhrad přístup „risk-on“ by tak mohli být vystaveni výkyvům v sentimentu.“

„Loni jsme ve výhledu na 4. čtvrtletí naznačovali, že býčí trh trvá, ale vstupujeme do jeho poslední fáze. Zastávali jsme přístup „Statečnější na delší dobu“. Od té doby cyklus prošel dvěma obdobími korekce a býčí trh pokračuje. Je zde spousta rizik, ale i atraktivních příležitostí, pokud budeme mít otevřené oči. I v tomto starém cyklu zbývá ještě nějaký život,“ dodává Anna Stupnytska.

Makroekonomika

Bližší pohled naznačuje, že ekonomický cyklus se projeví až uprostřed roku. Zatím to vypadá, že pokračuje zpomalení světové průmyslové výroby. Ve výsledku jsou trhy opět nastavené na „špatné je dobré“. Investoři by měli zvážit defenzivní přístup tam, kde konvenční interpretace dat nemusí mít nutně očekávaný dopad.

Akcie

Předpovědi růstu korporátních zisků zůstávají až příliš optimistické, naši analytici ale dál hledají a nacházejí příležitosti v regionech a odvětvích. Japonsko prošlo agresivním výprodejem a mnoho špatných zpráv se projevilo v cenách. Investoři se staví podobně pesimisticky k cyklickým akciím s čínskou expozicí.

Nástroje s fixním příjmem

Výnosy těchto nástrojů se v USA pohybují kolem 2,5 procenta a na trzích se letos projevuje možnost snižování. Americké vládní dluhopisy mají omezený prostor pro další rallye. Fidelity International upřednostňuje taktickou krátkou pozici, protože očekává, že americké úrokové sazby dohoní odskočené akcie. Investoři by měli dávat pozor na rizika kolem dosud nevyřešeného obchodního sporu mezi USA a Čínou a na dynamiku pozdního cyklu.

Multi Asset

Vzhledem k vyšší volatilitě na trzích a nejistému směru globální ekonomiky se Fidelity domnívá, že je nyní správný čas být aktivní. Experti Fidelity Int. se přiklání k akciím, ale dost si vybírají mezi regiony kvůli rozdílům v atraktivitě. Preferujeme hodnotové akcie v USA, defenzivní aktiva jako jsou americké vládní dluhopisy, a věříme ve vysokou kvalitu úvěrů.

Marcela Štefcová

Crest Communications, a.s