Burza reaguje na slova Andreje Babiše o sektorové dani (3.5.2019)

V České republice probíhá diskuse o možném zavedení sektorové daně. Jedná se o požadavek sociálních demokratů, kteří si představují zavedení progresivní daně od 0,05 procenta do 0,30 procenta, jež by měla mít podobu odvodů z aktiv. ČSSD chce tímto plánem ochudit banky o 14 miliard korun. Nepočítá však s reakcí bank, které by mohly svá aktiva přeskupit a tím optimalizovat daňovou povinnost. Zároveň je třeba si klást otázku, do jaké míry by sektorová daň dopadla přímo na banky a jak velkou část nákladů by nesli klienti v podobě zdražení poskytovaných služeb. Je přitom zřejmé, že nejvíce by byli postiženi nebonitní klienti, o které banky neprojevují příliš vysoký zájem.