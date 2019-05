Inflace v eurozóně zřejmě v dubnu viditelně zrychlila

S tím, jak trh vstřebával výsledky středečního zasedání Fedu, které nevyznělo ani zdaleka tak holubičím způsobem, jak zřejmě čekal, se eurodolar včera posunoval postupně dolů.Dnes vstoupí do hry opět důležitá makrodata a to na obou stranách Atlantiku. Nejprve bude dopoledne zveřejněna míra inflace v eurozóně za měsíc duben a odpoledne přijdou na řadu data z amerického trhu práce . Obě sady dat již měly tento týden své předskokany (regionální inflace v zemích EMU a ADP report v USA), jež naznačily, že by data mohla skončit spíše na horní hraně odhadů. Pokud se tak stane tak to samozřejmě posune úrokové sazby výše - otázkou je, zdali tento efekt bude silnější v EMU či v USA. Jestliže dopad růstu úroků je těžké na eurodolaru odhadnout, tak samozřejmě může být špatnou zprávou pro zranitelné kusy v emerging markets v čele s TRY.Dodejme ovšem, že později odpoledne bude trh pozorně sledovat i výsledky americké podnikatelské nálady ve službách. Zklamání ve stejném duchu, jaké předvedl ve středu index pro průmysl , by dolar asi nesl hůře stejně jako eventuální holubičí výroky členů vedení Fedu, jichž má dnes vystoupit hned několik.