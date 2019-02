Ranní glosa: Nálada v české ekonomice neklesá

Zatímco německá ekonomika balancuje na hranici recese a tamní podnikatelé se dívají do dalších měsíců s obavami, v ČR je situace stále překvapivě o poznání jiná. Tuzemské hospodářství v závěru loňského roku zrychlilo (už v pátek se dozvíme, proč vlastně) a o strachu z blízké budoucnosti nemůže být vlastně ani řeč. Alespoň tak vyznívá i včera zveřejněný průzkum důvěry mezi podnikateli a spotřebiteli. Celková důvěra v ekonomiku sice není v rámci aktuálního cyklu na maximu, avšak daleko od něj také není.V podnikatelském sektoru se důvěra v únoru dokonce mírně zvýšila, a to díky optimismu průmyslových firem, které na jedné straně vnímají o něco slabší současnou poptávku, avšak zároveň nepředpokládají další omezování výroby a zaměstnanosti v nejbližších měsících, jak už několikrát naznačil vývoj indexu nákupních manažerů. V delším horizontu pak zřejmě věří, že se aktuální rizika a nejistoty zmírní a celková ekonomická situace se opět zlepší. V doposud velmi optimisticky naladěném stavebnictví se nálada v posledním měsíci mírně zhoršila, a to nejenom v důsledku horšího hodnocení současné poptávky, ale i té budoucí. Firmy předpokládají zpomalení růstu výstavby, nicméně ne takové, aby musely automaticky uvažovat o propouštění. Není to asi náhoda, že firmy krotí svůj dosavadní optimismus ve světle diskusí o škrtech veřejných výdajů, které se mohou dotknout právě investiční aktivity. Méně optimističtí jsou i obchodníci, kteří počítají se zpomalením dosavadního růstu poptávky. A obezřetněji hledí do budoucna také spotřebitelé, pravděpodobně ovlivnění negativními zprávami přicházejícími ze zahraničí.Celkově výsledky nálad v ekonomice vyznívají s ohledem na dění za našimi západními hranicemi stále ještě mírně pozitivně. Už v pátek budou k dispozici nejenom podrobnější výsledky české ekonomiky za poslední čtvrtletí loňského roku, ale i nový PMI, který ukáže, jak na tom asi byl tuzemský průmysl v únoru. Naznačí zřejmě další zpomalení růstu, nicméně nepůjde zřejmě o žádné drama, které by bylo srovnatelné s podzimem roku 2008. Ostatně ani aktuálně zveřejněná důvěra v ekonomice nic takového prozatím neindikuje.