Franklin Templeton: Opravdové riziko na globálních trzích současnosti

I když někteří pozorovatelé se mohou obávat, že současný globální hospodářský cyklus končí, investiční ředitel Templeton Global Macro Michael Hasenstab označuje zpomalující růst, kterým procházíme, za cyklické zpomalení, nikoli však jako konec cyklu. Více ho znepokojují politické slabiny, které pozoruje v dnešní světové ekonomice. Podle něj je zdrojem velkých obav narůstající fragmentace, způsobená populistickými kroky.

Svět extrémů

Často se mě ptají, co považuji za největší rizika ve světové ekonomice. Řekl bych nyní, že to je extrémní politická situace v mnoha částech světa. Narůstající frustrace kvůli přistěhovalectví, příjmové nerovnosti a dalším faktorům nechaly vzniknout populismu na obou stranách politického spektra, což může vést k velmi nebezpečným a fiskálně neudržitelným krokům v hospodářské politice. V krátkodobém horizontu slibují tato populistické opatření hodně. Dlouhodobě ale tyto sliby plnit nelze a navíc mohou zatížit vlády obrovskými dluhy.

Takováto dynamika historicky probublává na povrch opakovaně. Ve Spojených státech řešíme obchodní třenice s Čínou a neschopnost Kongresu schválit rozpočet. V Británii trvá nesoulad kolem brexitu a způsobu, jak jej vyřešit. V Německu, ale i v Itálii nebo v Belgii narůstá popularita stran vystupujících proti Evropské unii a zavedenému establishmentu, zatímco Francouzi odmítli představu prezidenta Emmanuela Macrona o integrované Evropě.

Obávám se, že případný celosvětový šok bude těžké uřídit, protože svět je stále roztříštěnější a mnoho států se obrací do sebe. Bude stále těžší dosáhnout stejného druhu koordinované odpovědi na úrovni centrální bank celého světa, která nám umožnila projít světovou finanční krizí z let 2008 – 2009.

Pomalejší globální růst v perspektivě

Globální růst a ekonomika Spojených států zažívají podle všeho cyklické zpomalení, které ale nevnímáme jako konec cyklu. Čína v předešlých čtvrtletích urychlila svůj výrobní program, aby získala náskok před možným zvýšením cel, cílených původně na 1. ledna. Nyní šlápla na brzdu a vrátila se k pomalejšímu výrobnímu objemu, což nezůstává bez odezvy u jiných zemí. Nedomníváme se, že by Spojeným státům nebo globální ekonomice hrozila recese. Po řadě podpůrných opatření přichází na řadu zpomalení z hlediska určité investiční dynamiky. Americká ekonomika se ale masivně nepřehřívá, nepozorovali jsme totiž, že by vznikaly nadměrné investice nebo nadměrné kapacity, které by musela odejmout případná recese. Obecně nepozorujeme žádné hospodářské podmínky pro hlubokou hospodářskou recesi, pokud samozřejmě pomineme možnost nějaké převratné události na finančním trhu.

Celkově očekáváme, že v tomto roce dojde k přechodu ze synchronizovaného globálního růstu, který jsme viděli v posledních let, k růstu taženému Spojenými státy.

Určujícím prvkem nynější americké ekonomiky zůstává mimořádně utažený pracovní trh. Spojené státy jsou již za hranicí plné zaměstnanosti, když stávající administrativa omezila zároveň legální i nelegální přistěhovalectví. Přirozený účinek tohoto kroku by měl být posun mezd směrem nahoru, což také pozorujeme. Vyšší mzdy obratem podporují spotřebu, která je největším motorem hospodářské aktivity USA. Očekáváme, že rostoucí mzdy, silný trh práce a robustní spotřeba budou pohánět expanzi ekonomiky USA i v tomto roce.

Měnící se role Číny

Role Číny ve světě prochází podle našeho názoru radikální změnou, které napomáhá i k sobě hledící americká zahraniční politika. Ačkoli hospodářský růst Číny zpomaluje, domníváme se, že země má fiskální páky na to, aby zamezila hlubokému zpomalení ekonomiky, pokud se nedostaví vnější finanční šok. V takovém případě by se podle našeho názoru scénář čínského tvrdého přistání pravděpodobně nedostavil.

Toto měnící se prostředí vytváří určitou novou dynamiku a ekonomické vakuum pro některé státy v Latinské Americe, Africe a v Asii. Do tohoto prostoru nyní vstupuje Čína, která také zaujímá větší roli v zemích, které byly od USA odťaty, a to především těm, kterým už Spojené státy nechtějí dál poskytovat finanční podporu. Domníváme se proto, že ekonomický vliv Číny ve světě bude nadále narůstat.

Příležitosti na rozvíjejících se trzích

Jelikož globální prostředí je složité, zaměřujeme na fiskální, ekonomické a sociální politiky jednotlivých zemí, neboť toto je podle našeho názoru tím, co bude nakonec pohánět hospodářskou aktivitu.

Je velkou neznámou, zde je nějaká země schopná odmítnout krátkozrakou populistickou politiku ve prospěch dlouhodobější vize. Velká příležitost se podle nás naskýtá těm, které to dokážou. Dvěma příklady jsou Argentina a Brazílie, kde vlády navzdory politickému tlaku a nedávným výprodejům na rozvíjejících se trzích dokázaly tvrdohlavě uplatňovat zodpovědná, konzervativní opatření.

Domníváme se, že expozice k výběru rozvíjejících se trhů je důležitým diverzifikačním prvkem v portfoliu, protože jeho výkonnost je více závislá na alfě určité země, a naopak se méně řídí širokou tržní betou.





