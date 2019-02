Amazon rozšiřuje program prohlídek českého distribučního centra na dvě denně

Amazon od února rozšiřuje program prohlídek českého distribučního centra pro veřejnost. Umožní tak ještě více lidem podívat se na vlastní oči, co se děje v zákulisí společnosti, o které se po celém světě tolik mluví.

Zájemci se mohou na prohlídku distribučního centra Amazonu v Dobrovízi přihlásit zdarma na www.amazon.de/prohlidky .



Amazon prohlídky pro veřejnost pořádá již několik let. Teď jejich počet zvyšuje na dvě denně, pět dnů v týdnu. Během šedesátiminutové prohlídky mají návštěvníci možnost podívat se, jak zaměstnanci Amazonu s pomocí inovativních technologií připravují, balí a odesílají menší zboží, jako například knížky, elektroniku a spotřební zboží. Na prohlídku se může zaregistrovat kdokoliv ve věku od šesti let. Kapacita každé prohlídky je maximálně 30 osob.



V rámci rozšířeného programu prohlídek pro veřejnost pozval Amazon do svého distribučního centra stovky žáků z okolních škol. Na vlastní oči tak viděli, co se stane po tom, co zákazníci kliknou na stránkách Amazonu na tlačítko „koupit“.



„Velmi příjemně nás překvapila vstřícnost zaměstnanců Amazonu a obrovská velikost centra. Někteří ze žáků nám dokonce po skončení prohlídky řekli, že by se v budoucnu sami chtěli stát Amazoňany,“ uvedla za učitelský sbor Eva Kuchařová ze základní školy Středokluky.





