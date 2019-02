Zákaz čínských technologií: kdo budou vítězové a kdo poražení

Pokud prezident Donald Trump podepíše nařízení, které zakazuje používání čínských telekomunikačních zařízení pro bezdrátové sítě v USA, spustí tím obří celosvětové přeskupování byznysových sil v oblastech telco, IT a návazných technologií. Předpokládá se, že příkaz bude podepsán už příští týden, před Mobile World Congress, který je naplánován na 25. až 28. února v Barceloně ve Španělsku.

Nařízení uživatelských omezení vychází z obav americké správy o národní bezpečnost a bude se zaměřovat především na čínské telekomunikační zařízení, jako jsou produkty firem Huawei Technologies a ZTE (HK: 0763).

Pokud prezident Trump opravdu zakáže čínská zařízení, respektive jejich využívání v amerických bezdrátových sítích, budou primárními vítězi americké a evropské technologické firmy, jakými jsou výrobci telekomunikačních zařízení LM Ericsson (NASDAQ: ERIC), Nokia (HE: NOKIA) Corp. (NYSE: NOK), Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO) a Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ: CMTL).

Na druhou stranu, velcí operátoři v oblasti telekomunikací a technologičtí giganti, jako jsou AT & T, Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ), T-Mobile USA, Sprint Corp. (NYSE: S) a Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) ztratí nejvíc. Tyto firmy jsou závislé na nízké ceně čínských high-tech zařízení – váže se na ně jejich profitabilita.

Pokud se vlna zákazů a omezení vůči Huawei Technologies a ZTE naplno přelije i do Evropy, z nákladového hlediska budou mezi postižené patřit i významní operátoři jako Vodafone, O2 nebo T-Mobile, kteří působí i v Česku.

Obavy z národní bezpečnosti jsou dominantou telekomunikačního prostoru

Trumpova administrativa je hluboce znepokojena snahou Číny o sesazení Spojených států z pozice vedoucího vývojáře a dodavatele v oblasti umělé inteligence a high-tech, polovodičů, kvantové výpočetní techniky a různých dalších sektorů řízených digitální technologií.

Ve skutečnosti v roce 2018 americká vláda přijala nabídku AT & T Inc. (NYSE: T) na dodávku smartphonů Huawei. Mezitím Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM) obdržel zákaz prodeje svých čipsetů Huawei a ZTE kvůli obavám z čínské špionáže Američanů využívajících tyto špičkové produkty. Tento krok je důkazem zuřivě agresivního postoje, který vláda USA přijímá, aby chránila inovativní produkty nové generace amerických technologických gigantů.

Nedávné kroky v USA proti čínským tech gigantům

28. ledna tohoto roku podalo americké ministerstvo spravedlnosti obvinění na CFO čínského telekomunikačního operátora Huawei Technology, Meng Wanzhou, která je současně dcerou zakladatele společnosti a prezidenta Ren Zhengfei. Ministerstvo spravedlnosti požádalo o jeji vydání z Kanady poté, co byla zatčena 1. prosince 2018 na základě amerického extradičního výměru. Huawei byl obviněn z porušování amerických sankcí vůči Íránu a v roce 2014 proběhl soudní spor o ochranu obchodního tajemství, podaného společností T-Mobile US Inc. (NYSE: T) za krádež obchodních tajemství.

24. ledna americký ministr obchodu Wilbur Ross řekl v CNBC, že Spojené státy jsou stále ještě "míle a míle" daleko od dohody s Čínou. 22. ledna ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow potvrdil, že americká vláda odmítla jednání o plánování obchodu s Čínou na základě neshod o právu duševního vlastnictví.

Hlavním problémem pro Trumpovy administrativy jsou čínské krádeže duševního vlastnictví z amerických společností a jejich re-trade zpět do USA za dumpingové ceny s podporou čínské vlády. Jedná se o ústřední bod obchodního konfliktu mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Vloni 17. prosince federální státní zástupci ministerstva spravedlnosti podal obvinění na dva čínské hackery za hackování technologií hi-tech firem v USA.

V prosinci 2018 také několik klíčových politicko-ekonomických spojenců Spojených států, jako je Japonsko, Spojené království, Kanada, Austrálie a Nový Zéland, zakázalo společnosti Huawei Technology prodávat její výrobky v těchto zemích. Po Novém roce se pak připojilo i Česko, které Huawei vyřadilo z bezpečnostních důvodů z tendru ministerstva financí na daňový portál.