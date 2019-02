Úspěšné finále v závěru roku

Zatímco eurozóna směřovala do útlumu a Německo balancovalo na hranici recese, český růst v závěru loňského roku zrychlil až na jedno procento. V meziročním srovnání to znamená +2,9 %, což je mimochodem výrazně nad nejnovější prognózou ČNB . Jde samozřejmě o předběžný odhad založený na neúplných číslech a zveřejněný bez dalších podrobností, takže úpravy oběma směry nelze vůbec vyloučit.I když zahraniční poptávka – jak už naznačila data z EU – zpomalovala, tuzemským firmám se dařilo v zahraničí umísťovat stále více zboží. Zahraniční obchod spolu s investicemi tak byly hlavními faktory přispívajícími k růstu ekonomiky . Růst nejspíše podpořila i poptávka tuzemských spotřebitelů, kteří zůstávají i nadále optimističtí díky rekordně nízké nezaměstnanosti a růstu příjmů.Za celý loňský rok si česká ekonomika připsala tři procenta, a jak uvádí statistický úřad, hlavní zásluhu na tomto příznivém výsledku měl průmysl – dlouhodobý motor tuzemského hospodářství – a obchod.Výsledek se výrazně odchyluje od očekávání centrální banky, takže po vyšší inflaci jde o druhé číslo, které nahrává zvyšování úrokových sazeb . Přesto je třeba brát v úvahu, že jde vlastně o staré číslo, které se může těžko opakovat třeba v prvním čtvrtletí letošního roku.Prozatím vše napovídá, že určitému zpomalení se česká ekonomika jen stěží vyhne. Stačí se podívat na indexy nákupních manažerů, zakázky nebo nálady podnikatelského sektoru. Jde sice jen o měkká data, nicméně dávají tušit, že evropský útlum se začíná šířit i východním směrem. Nemělo by však jít – díky domácí poptávce – o žádné drama, takže výhled na letošní rok ve výši 2,6 % nepřepisujeme. ČNB má na další rozhodnutí ještě dost času. V mezičase se tak dozví, jak dopadlo naše největší odvětví ( průmysl ) v lednu, zjistí, jaká byla únorová inflace a zda už trend růstu mezd nezačíná korigovat. Nehledě na to, že už bude jasné, co bude dál s brexitem . Proto není z pohledu ČNB ani po dnešním výborném čísle nic vyloučené.