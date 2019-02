Obchodní příměří potrvá možná až do začátku května (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnešek je bez významnějších korporátních zpráv.

Evropské akcie by dnes měly otevřít na úrovni včerejších zavíracích cen.

Dnešní den je ve znamení zveřejňování HDP. Ráno již němečtí statistici zveřejnili předběžný odhad HDP. Ten potvrdil, že se Německo jen těsně vyhnulo recesi. V průběhu dne bude zveřejněno HDP za čtvrtý kvartál za celou eurozónu. Ve Spojených státech se pak dočkáme inflace za leden.

Hospodářské výsledky dnes v USA reportuje například výrobce grafických karet Nvidia nebo Coca-Cola. V Evropě své údaje o hospodaření představí mimo jiné francouzský Renault či finský výrobce obalových materiálů Huhtamaki.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení na Koupit pro francouzského výrobce vysokozdvižných vozíků Haulotte Group.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel středeční obchodní seanci v zisku. Průmyslový index Dow Jones posílil o 0,5 %, S&P 500 vzrostl o 0,3 % a technologický Nasdaq si připsal 0,1 % své hodnoty. V rámci širšího indexu S&P 500 nejvíce posílily akcie energetických společností, a to o 1,3 %. Jejich růst byl podpořen vývojem cen ropy na světových trzích, když ropa Brent v průběhu včerejšího dne posílila i o více jak jeden dolar za barel. Nejztrátovějším odvětvím se staly utility, které však odepsaly pouhé tři desetiny procenta.

Trhy stále čerpají pozitivní náladu z aktuálního dění okolo obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Dnes v Číně začíná třetí kolo obchodních jednání, kde se však neočekává uzavření obchodní dohody. Mělo by ale přispět k výraznému posunu vpřed. Objevují se spekulace, že americký prezident Donald Trump zvažuje prodloužení obchodního příměří až o dalších 60 dnů. Pokud by tak učinil, značně by ulevil aktuální napjaté situaci, kdy konec příměří je již za dva týdny. Současně by tím vyslal jasný signál o jeho důvěře v probíhající jednání.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování různorodě. Nedaří se trhům v Hongkongu (-0,3 %) či Indii (-0,3 %). Naopak nejlépe na tom jsou jihokorejské akciové trhy, které posilují až o 1,1 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který se pohybuje dvě setiny procenta pod včerejší zavírací cenou, nejvíce ztrácí průmyslové podniky (-0,4 %). Od většího poklesu indexu brání energetické společnosti se ziskem 0,8 %.