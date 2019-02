Obří únik dat občanů z databáze ministerstva práce? Úřad vše tají

Ministerstvo práce a sociálních věcí možná čelí vážnému problému. Podle Deníku.cz do jeho informačního systému měl přístup "třetí subjekt." Informační systémy resortu obsahují údaje prakticky o všech obyvatelích Česka, o problému ale resort mluvit nemůže a nechce.

Informačními systémy ministerstva práce by se měl zabývat Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) kvůli možným bezpečnostním problémům. Informoval o tom Deník.cz. Podle něj zástupci ministerstva na čtvrtečním jednání sociálního výboru řekli, že k údajům měl přístup nějaký třetí subjekt.

"Existuje riziko, že by tam mohl být nějaký problém, řešíme to s NÚKIB," řekla výboru zastupující náměstkyně ministerstva práce Lenka Bočková. Podrobnosti ale s ohledem na citlivost informací odmítla sdělit. S tím se odmítl smířit poslanec Aleš Juchelka (ANO), uvedl Ekonomický deník. "Ta odpověď je nedostatečná. Zajímá mě, jestli máte přehled, kdo má z externistů přístup k datům, když to řeší NÚKIB?" zeptal se Bočkové. Ta mu však odpovědět nedokázala.

"Je pro mě šokující informace, že to řeší NÚKIB. Je důležitá informace, jestli má někdo přístup k datům milionů občanů, a kdo," tvrdí Juchelka. Bočková mu podle Ekonomického deníku ale řekla, že je ve funkci dva měsíce a nemůže znát všechno do detailu.

Mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová potvrdila, že resort nyní spolupracuje s NÚKIB, nemůže ale poskytnout žádné informace. Problém je natolik citlivý, že o něm nedostávají informace ani samotní zaměstnanci ministerstva - tedy ti, kteří nemají příslušnou bezpečnostní prověrku, tvrdí Eckhardová.

Mluvčí NÚKIB Radek Holý rovněž odmítá sdělit jakékoliv informace, a to ani obecného charakteru. "Byli jsme tam, provedli jsme kontrolu, víc vám k tomu ale neřeknu," řekl pro TN.cz Holý.

Informační systémy ministerstva práce obsahují informace například o výplatě sociálních dávek, správě lidských zdrojů, zpracování mzdové agendy a jiné. Zahrnují tudíž údaje v podstatě o všech obyvatelích České republiky.