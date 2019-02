Obědy zdarma pro všechny ve školách nebudou - Vláda se rozhodla

Od čtvrtečního rána jednal kabinet Andreje Babiše. A mluvilo se mimo jiné o dopisu, který poslala premiérovi čínská firma Huawei. Před používáním jejího hardwaru i softwaru varoval koncem loňského roku úřad pro kybernetickou bezpečnost. Vláda také zamítla návrhy na obědy ve školních jídelnách zdarma.

Čínská společnost, kterou na konci roku označil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jako hrozbu pro Českou republiku chce, aby bylo toto varování odvoláno. Podle vlády by měl na to odpovědět právě úřad pro kybernetickou bezpečnost, který varování vydal. Huawei žádá odpověď do příštího týdne. Nicméně některá ministerstva už přistoupila k tomu, že se čínská společnost nebude podílet na provozu IT systémů, a nebo stále provádějí analýzu dopadů na bezpečnost.

Co se týče poslaneckých návrhů, například ten z dílen KSČM a SPD, kterým by se zastropovaly úroky u nebankovních půjček vláda nepodpořila. Podle ministryně financí Schillerové by totiž změny vedly jen k tomu, že by se rozmohly nelegální půjčky.

Naopak kladně se postavila vláda k návrhu z dílny sociálně demokratického poslance Petra Dolínka, který chce rozšířit pravomoci obecní policie, která by nově nedovolenou jízdu ve vyhrazeném pruhu mohla pokutovat příkazem na místě.

Vláda ve čtvrtek taky definitivně odmítla plán rozdávat obědy zdarma pro všechny školáky. Shodly se na tom obě vládní strany ANO a ČSSD. Končí tak debata, kterou v prosinci loňského roku otevřel premiér Andrej Babiš.