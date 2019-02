Německo doplácí na obchodní války (Ranní zpráva z finančního trhu)

ČNB včera ponechala úrokové sazby nezměněné, když akcentovala mimo jiné vnější rizika (podrobněji včerejší jednání bankovní rady diskutujeme zde: http://bit.ly/2Bpy6XT). Mezi ta nejvýznamnější patří nepříznivá situace v Německu. Dnešní čísla německého zahraničního obchodu za prosinec opětovně poukáží na negativní dopad obchodních válek. Tuzemská domácí poptávka ale zatím zůstává silná. Mimo jiné i kvůli napjatému trhu práce, což potvrdí i lednová data. Nepatrné zvýšení podílu nezaměstnaných jde čistě na vrub sezónnosti.

Německý zahraniční obchod doplácí na obchodní války

Světový zahraniční obchod, kde je Německo jedním z nejvýznamnějších hráčů, se ve světle obchodních válek potýká se značným nárůstem nejistoty. Zejména eskalace napětí mezi Spojenými státy a Čínou vedla k tomu, že se mnoho hráčů na trhu předzásobilo, což se projevilo zvýšenou dynamikou v průběhu Q3 18. Nicméně konec loňského a počátek letošního roku je naopak ze stejného důvodu poznamenán mnohem nižší obchodní výměnou.

Německý průmysl i v závěru roku zklamal

Společné evropské měně se včera příliš nedařilo. K dalšímu sestupu se euro vydalo hned s otevřením evropských trhů po zveřejnění dalšího mizerného čísla z německého průmyslu, tentokráte za prosinec. A protože ani předstihové indikátory zatím signály brzkého otočení trendu nepřináší, spadl kurz eura k dolaru kolem včerejšího poledne pod 1,133 USD/EUR.

Nezaměstnanost na počátku roku nepatrně výše

Podíl nezaměstnaných na základě údajů z úřadů práce na počátku letošního roku mírně stoupnul; v souladu s tržním konsensem předpokládáme, že se zvýšil z prosincových 3,1 % na 3,2 %. Za tímto pohybem ale stojí výlučně negativní sezónnost. Trh práce zůstává i nadále silný, spotřeba domácností bude hlavním pilířem hospodářského růstu i letos.

ČNB sice jednala dlouho, nakonec ale nepřekvapila

ČNB včera finanční trhy napínala, aby nakonec nijak zvlášť nepřekvapila. Jednání bylo sice delší než obvykle, zveřejnění výsledku jednání i tiskové konference bylo o půl hodiny posunuto. Nicméně nakonec centrální bankéři v souladu s naším i tržním očekáváním úrokové sazby nezměnili. I když dva hlasy se, stejně jako v prosinci, pro vyšší úrokové sazby našly.

Ve své nové prognóze centrální banka mírně upravila růstový výhled směrem dolů, stejně jako my vidí letošní hospodářský růst o 2,8 %, příští rok 2,9 % (my 2,7 %). Inflaci letos předpokládá na svém 2% cíli, příští rok 1,9 %. Tady je naše prognóza výše (2,3 %, respektive 2,0 %). To vysvětluje, proč náš výhled předpokládá pro letošek dvojí zvýšení sazeb, zatímco ten z dílny ČNB je konzistentní v podstatě se stabilitou sazeb. Centrální bankéři ale opět staví svou inflační prognózu na celkem razantním posilování koruny (v průměru ji letos čekají na 25 CZK/EUR), podle nás se k hladině 25 CZK/EUR ani nepřiblíží. My tedy nadále očekáváme další zvýšení sazeb na květnovém zasedání. To by již mohlo být jasněji, pokud jde o externí rizika (jak to bude s brexitem, obchodními podmínkami mezi USA a Čínou či makroekonomickou situací v Německu), a ČNB zároveň uvidí, že koruna není tak silná, jak by si představovali. Věříme tedy, že se naplní z pohledu bankovní rady mírně proinflační riziko prognózy ČNB.

Tuzemské finanční trhy na výsledek jednání ČNB ani na následnou tiskovou konferenci nijak významně nereagovaly. Kurz české měny se včera držel v pásmu zhruba šesti haléřů kolem úrovně 25,80 CZK/EUR. Bez výraznějších kurzových pohybů se včera držely i okolní měny v regionu.