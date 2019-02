Budou obchody o svátcích zase otevřené? Poslanci chtějí změnu

Velké obchody by mohly mít o státních svátcích opět otevřeno. Zrušení zákona zakazujícího otvírat obchody nad 200 metrů čtverečních navrhují někteří poslanci. Prodavače návrh na zrušení zákona rozdělil na dva tábory. Podle některých je to jediné jisté volno. Jiní si naopak chtějí o svátcích přivydělat.

"Jako prodavačka jsem ráda, že mám možnost být s rodinou právě o svátcích," tvrdí prodavačka v obchodě s potravinami Eva. Paní Eva je jedna z těch, kteří s volnými dny o svátcích souhlasí.

Aktuálně musejí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno sedm dní v roce. Na Štědrý den musejí zavřít v poledne. "V obchodě, kde pracuju já, jsme měli zavřeno pouze dva dny v roce a upřímně nám bylo vždycky líto, že musíme obsluhovat lidi, kteří mají volno," říká paní Eva.

Ne všichni prodavači ale volno ve svátek vítají, podle některých je to jediná možnost, jak si v práci přivydělat. "Já bych to uvítal, protože sám pracuji v obchodě. Chtěl bych si vydělat něco navíc. Ty svátky jsou proplácené, takže každá koruna se hodí," říká Prodavač v obchodě s oblečením Martin.

Zrušení zákona navrhuje například ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková nebo poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek. "My nechceme nikomu nařizovat, aby měl otevřeno, ale taky to nechceme nikomu zakazovat. Nechť si to rozhodne každý prodejce sám, jestli chce mít otevřeno nebo zavřeno," řekl Kalousek.

"Ty prodavačky si opravdu zaslouží volno. Že by se měl úplně zrušit si nedokážu představit," tvrdí manažerka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Jiřina Holbová.

ODS a hnutí ANO navrhují novelu, která by umožnila o státních svátcích otevřít jen velkoobchodním prodejcům. "Velkoobchody zásobují ty provozovny, které mohou mít otevřeno, nebo nonstop provozovny, restaurace, kavárny," říká poslanec Patrik Nacher (ANO). "Věřím tomu, že dneska máme takovou techniky, že i ty restaurace se dokážou předzásobit předem," tvrdí Jiřina Holbová.

Naopak komunisté a lidovci jsou pro rozšíření zákona na všech 14 státních svátků.