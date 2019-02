Rozbřesk: Koruna čeká na jasný postoj centrálních bankéřů

Už zítra bude bankovní rada ČNB na svém prvním zasedání v letošním roce rozhodovat o (ne)zvýšení úrokových sazeb. Bude mít k dispozici novou prognózu, která bude snad o něco realističtější než ty předchozí superoptimistické a navíc ještě dnes dostane k dispozici novou várku dat z české ekonomiky uzavírající předchozí rok. Trend zpomalování růstu tuzemského hospodářství by měl podpořit názor některých centrálních bankéřů citlivých na vnější rizika, kteří jsou ochotni v současné nejisté době dokonce přimhouřit oko nad stále neposilující korunou. Mohlo by tak přestat dosavadní a osvědčené rozhodovací schéma „čím (oproti prognóze) slabší koruna, tím vyšší sazby“.



Právě horší výsledky ekonomiky a především její zhoršené vyhlídky by měly zafungovat jako brzda v tzv. normalizaci úrokových sazeb, s níž ČNB doposud počítala. A dnešní čísla na tom nejspíše nic nezmění. Jak ukázaly výsledky tuzemský průmysl nemohl zůstat naprosto imunní vůči slábnoucí zahraniční poptávce v Německu a dalších evropských zemích, zvlášť když už několik posledních indexů nákupních manažerů (PMI) naznačovalo, že manažeři v tomto odvětví očekávají pokles dosavadního – už tak slabšího – tempa výroby. A tento nový trend potvrdily i statistiky nových zakázek, které indikují vývoj v tomto největším tuzemském odvětví na dalších zhruba šest měsíců. Je to vlastně až nevídané, jak dobře si tuzemský průmysl téměř do konce loňského roku vedl ve srovnání s vývojem v největších evropských ekonomikách. Pozornost v těchto dvou dnech by proto neměla směřovat jen na samotný výsledek zítřejšího jednání bankovní rady, na její novou – zřejmě méně optimistickou – prognózu a změněnou rétoriku centrálních bankéřů, ale i na dnešní statistiky nových objednávek v průmyslu a ve stavebnictví. Co se stavebnictví týče, zde jsme zaznamenali nárůst o 3,9 % (v listopadu jsme byli svědky stagnace). Naopak objednávky v průmyslu ubraly o 1,4 % při předchozím růstu o 4,8 %.



Koruna se během včerejška opět vrátila nad hranici 25,70 EUR/CZK a nadále vyčkává na rozhodnutí bankovní rady o nastavení úrokových sazeb a na prognózu, jež odkryje další záměry centrální banky a rovněž její „víru“ v sílu české měny v letošním a příštím roce. Zvýšení sazeb hned na únorovém zasedání se zdá být méně pravděpodobné, takže podporu může koruna od ČNB dostat jen v podobě příslibu zpřísnění měnové politiky ještě v průběhu letošního roku.Rozhodnutí, a zvláště pak další záměry, centrální banky by mohly zklidnit situaci i na delším konci úrokové křivky. Kromě toho, že zůstává invertovaná, je rovněž poměrně nestabilní. Zítřejší zasedání by proto mohlo napomoci ukotvit očekávání, a tím i stabilizovat vývoj na křivce. Tedy pokud bude postoj centrální banky zcela jasný a nikoliv jen zabalený do slov o rizicích a nejistotách kolem nás nebo pokud ČNB rovnou další zvýšení úrokových sazeb neodpíská.Kurz eurodolaru slezl opět pod úroveň 1,14, když americké měně nijak zásadně neublížila ani slabší podnikatelská nálada v amerických službách. Rovněž projev amerického prezidenta Trumpa o “stavu unie” neměl výraznější vliv, byť důraz na zvýšení výdajů pro infrastrukturu by měl být pro dolar pozitivní.Dnes je na pořadu dne sada amerických dat - jak týdenní statistiky z trhu práce , tak obchodní bilance mohou zaujmout (pro dolar jsou jistým rizikem). Ropa dále vyčkává na výraznější impuls, který by jí pomohl nastartovat pohyb jedním či druhým směrem. Z letargie posledních týdnů ji včera nevytrhly ani předběžná čísla od Amerického petrolejářského institutu, jež přinesla očekávaný růst zásob surové ropy o 2,5 mil. barelů.Dnes přijde na řadu další várka dat, tentokrát od americké EIA. Ta by měla potvrdit další růst zásob, stejně jako stále solidní růstovou dynamiku amerických producentů břidlicové ropy . Ta totiž začne být negativně ovlivňována propadem cen ropy z konce minulého roku zejména ve druhé polovině roku 2019.