Australské akcie si připsaly vysoké zisky (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události



Moneta Money Bank a CME zítra ráno reportují hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál loňského roku.

Kofola ČeskoSlovensko se zbavuje polských aktivit.

Vodafone bude zřejmě cílit především na zlepšení pevných linek než chystané aukce frekvencí.

Evropské akcie na začátku seance otevřou zřejmě růstem.

Dnešek patří předstihovým ukazatelům PMI a ISM ze sféry služeb, které budou zveřejněny ve všech hlavních světových ekonomikách. Kromě toho Eurostat publikuje údaje o maloobchodních tržbách za eurozónu.

Hospodářské výsledky dnes v USA reportují Walt Disney, Estee Lauder a Viacom. V Evropě své údaje o hospodaření představí britská společnost BP, italská Intesa Sanpaolo, dánská Pandora nebo švédská Husqvarna.

Société Générale snížila doporučení na Prodat pro rakouskou investiční realitní společnost Immofinanz.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akcie po vlažném vstupu do nového týdne nakonec zamířily nahoru. Index S&P 500 si polepšil o 0,7 % a vyšplhal se tak za podprůměrné aktivity na své dvouměsíční maximum. Podobný zisk si připsal i průmyslový Dow Jones, zatímco technologický Nasdaq přidal 1,2 %. Ten by však mohl být během dnešního obchodování pod tlakem, když po uzavření trhu reportoval hospodářské výsledky Alphabet, avšak jimi příliš trhy nepotěšil. V rozšířeném obchodování akcie ztrácely 3,5 %.

Akcie v asijsko-pacifickém regionu příliš změn nedoznaly. Zavřené trhy v Číně, Jižní Koreji nebo na Tchajwanu výrazně snížily obchodní aktivitu. Výjimkou byl vývoj v Austrálii, kde tamní index vyskočil o dvě procenta. To byl jeho nejvyšší denní růst za více jak dva roky. Důvodem byly zprávy, že rok trvající vyšetřování o zneužívání pravomocí v souvislosti s poskytováním finančních služeb neodhalilo tak závažná porušení, jak se očekávalo. Sub-index finančních společností tak vylétl o 4,5 %.

Moneta Money Bank

Očekáváme, že Moneta opět svojí růstovou dynamikou v úvěrové aktivitě v obou segmentech výrazně předčila trh. Počítáme s nárůstem úvěrů v retailovém segmentu o 20 % meziročně, v korporátním sektoru předpokládáme jejich zvýšení o 5,3 %. Postupné zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB se pozitivně promítá i do rostoucí čisté úrokové marže (čekáme 4,3 % po 4,1 % ve Q3 18).

Celoroční výsledky by měly přinést zisk ve výši přesahující 4,1 mld. CZK. Očekáváme, že Moneta dosáhne svých vytyčených cílů. Rovněž předpokládáme, že návrh dividendy bude v minimální výši 5,6 CZK na akcii, pokud by se naplnil náš odhad celoročního čistého zisku na úrovni 4,161 mld. CZK, mohla by dividenda při 70% výplatním poměru činit 5,7 CZK. Více naleznete v našem reportu http://bit.ly/MONET_Q418pre.

CME

Očekáváme, že čtvrté čtvrtletí minulého roku bude tím nejsilnějším za posledních několik let. Tržby společnosti vzrostou meziročně o 7,1 % na 237,0 mil. USD. Čtvrtý kvartál vykazuje dlouhodobě nejlepší výsledky z celého roku. I letos budou růstu pomáhat velmi dobré makroekonomické podmínky v jednotlivých zemích, kde má CME své aktivity. Růst HDP je v pozitivní korelaci s vyššími tržbami z televizní reklamy. Oproti loňskému roku došlo k posílení dolaru vůči lokálním měnám na trzích, kde CME působí. Kvůli tomu dochází k tvorbě nerealizovaných kurzových ztrát. Součástí konsolidovaných čísel budou opětovně publikovány podrobné údaje k aktivitám na Slovinsku. Více naleznete v našem reportu http://bit.ly/CME4Q18preCZ.

Kofola ČeskoSlovensko

Nápojářská skupina Kofola včera oznámila svůj záměr na prodej 100% podílu ve společnosti Hoop Polska firmě ZMB Capital za kupní cenu nejméně 13 mil. EUR, neboli 334 mil. CZK. Transakci musí ještě nejdříve schválit valná hromada Kofoly a následně polský antimonopolní úřad. Získat souhlas úřadu by neměl být problém vzhledem k tomu, že společnost ZMB Capital, která vlastní výrobce polských minerálních vod Ustronianka, nepatří mezi vedoucí firmy na trhu nealkoholických nápojů v Polsku.

Celkově hodnotíme divestici jako pozitivní krok ke stabilizaci hospodaření celé skupiny. Účetně Kofola vykáže ztrátu, ale polepší si ve výši volné hotovosti. Společnost se tak bude moci plně soustředit na rozvoj například adriatického regionu, kde je značný potenciál především u Chorvatska. Více naleznete v našem komentáři http://bit.ly/Kofola_Flash20190204CZ.

O2 Czech Republic

Generální ředitel konkurenční společnosti Vodafone Petr Dvořák uvedl, že považuje zlepšení poskytování internetu na pevných linkách za důležitější než chystané aukce frekvencí. Dle něj bude nedostatek optických kabelů omezujícím faktorem pro 5G. Zároveň dodal, že diskuse o čtvrtém operátorovi je moderní populismus. Noví zákazníci Vodafone přicházejí převážně z O2.