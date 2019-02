Schwab: Co dělat v moři smíšených signálů z trhu a ekonomiky

Americké akcie se sice zotavují z předchozích propadů, ale podle investiční společnosti Schwab jim stále stojí v cestě několik překážek. Pro pozdní fázi ekonomického cyklu jde o typickou situaci, která mimo jiné vede k vysoké volatilitě na trhu. Americké akcie se podle Schwabu v prosinci pohybovaly v přeprodaném teritoriu, nyní jsou „marginálně překoupené“.



Mezi největší zdroje nejistoty stále patří obchodní tenze mezi Spojenými státy a Čínou. Objevují se zprávy, že by mohlo dojít ke snížení tarifů uvalených Spojenými státy na čínské dovozy a ty akciím prospívají. Ve chvíli, kdy se ale zase objeví informace opačného zaměření, jsou trhy zmateny. Schwab k tomu dodává, že „rizika tu nejsou binárního rázu“. Jestliže například dojde k celkovému zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi, trh bude pravděpodobně reagovat pozitivně i v případě, že ihned nedojde ke snížení cel. Analytici společnosti přiznávají, že nemají představu o tom, jakou strategii bude sledovat americká a čínská vláda, celkově radí opatrnost.



„Dobrou zprávou je, že investoři již netrestají akcie bez ohledu na jejich finanční výsledky tak, jako tomu bylo minulý rok,“ tvrdí Schwab. Zřejmé je ale také to, že utrpěla důvěra podnikatelského sektoru. Pozitivně naopak stále vyznívají data z amerického trhu práce Fed pak „vypnul autopilota a jeho výhled je mnohem více nakloněný k hrdličkám, než se čekalo“. Schwab nicméně varuje před přílišným optimismem: Pokud se nakonec ukáže, že Fed odhaduje situaci správně a sazby je namístě držet na současné úrovni, protože ekonomika skutečně znatelně zpomaluje, trhy by nakonec mohly reagovat negativně. A to samé může platit v případě, že se Fed mýlí, a inflační a mzdové tlaky porostou rychleji, než se čeká. Fed se tak nachází ve velmi nepříjemné situaci, která přináší nejistotu i na akciový trh.Podle Schwabu k obavám významně přispívá rovněž vývoj v Číně jako druhé největší ekonomice světa. Stále více amerických společností totiž hovoří o tom, že poptávka v Číně slábne a zhoršuje svůj výhled pro tento trh. Současné snahy o stimulaci jsou přitom podle Schwabu rozdílné od toho, o co se vláda pokoušela v minulosti. Například v roce 2016 byly zvýšeny výdaje na investice do infrastruktury a úvěry poskytované státním společnostem. Naopak investiční výdaje soukromého sektoru v té době prudce ochladly. Nyní to samé platí o investicích do infrastruktury, ovšem „soukromé firmy stále investují slušným tempem“. Vláda se také na rozdíl od minulosti zaměřuje na snižování daní a to se projevuje i na poklesu rozpočtových příjmů. Ekonomika a trhy vysílají podle Schwabu velmi smíšené signály a je složité odvodit z nich nějaký trend a směr. Klientům tak společnost doporučuje „trpělivost a diverzifikaci, protože pravděpodobně budou pokračovat návaly volatility“. Uzavření americké vlády je u konce, Fed si dává pauzu se zvedáním sazeb. Tím, co bude posouvat jazýčkem na vahách optimismu a pesimismu, ale pravděpodobně bude další vývoj na frontě obchodních sporů.Zdroj: Schwab