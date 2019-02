EU: Facebook, Google a Twitter odstraňují závadné příspěvky rychleji a ve větším množství

Podle vyjádření EU společnosti jako Facebook , Google a Twitter odstraňují závadné příspěvky výrazně více a rychleji než v minulosti.Podle EU firmy odstranily v průběhu roku 2018 ze svých platforem 72% protiprávních nenávistných příspěvků. Během 24 hodin od označení příspěvků za nenávistné firmy odstraní cca 89% takto označených příspěvků oproti cca 40% v roce 2016. Facebook konkrétně odstraňuje až 82% nenávistných příspěvků oproti 28% v roce 2016. V minulém týdnu například platforma odstranila cca 800 nepravdivých stránek a účtů spojených s Íránem. Twitter hlásí mazání cca 43,5% nenávistných příspěvků oproti 45% v prosinci 2017.Internetové firmy jsou k mazání nepřípustných příspěvků tlačeny v rámci iniciativy "kodex chování" vzniklé v roce 2016.Podle eurokomisařky Věry Jourové EU po dvou a půl letech našla správný způsob a standard, jakým se Evropa vypořádá s vážnými internetovými hrozbami aniž by to ohrozilo svobodu slova a projevu. EK stále chování firem vyhodnocuje a je připravena případně zasáhnout, pokud by jejich aktivita v tomto ohledu slábla. Podle Jourové je třeba vybalancovat sílu a odpovědnost internetových platforem a obřích sociálních sítí a médií.