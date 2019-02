Centrální banky zmírňují jestřábí politiku

Fed udělal klíčový krok k dalšímu vývoji na akciových trzích. Během tohoto, z pohledu ekonomiky důležitého týdne jsme mohli být svědky prohlášení Maria Draghiho a také včerejšího zasedání Fedu.

Důležitý ze zasedání ECB byl projev Draghiho, který nevyloučil, resp. zmínil, že pokud bude ekonomika potřebovat, tak obnoví proces kvantitativního uvolňování. To skončilo v prosinci a nyní se uvažuje o dalším implikování tohoto nástroje.

Fed během zvyšování sazeb v minulém roce zmínil svá očekávání, že se sazby budou zvyšovat v roce 2019 až 3x. V prosinci se změnil výhled, na 2x v roce 2019 a o měsíc později, tedy včera prohlásil, že se úrokové sazby budou pohybovat v rozmezí 2.25-2.50 procenty. Počítá se tedy zatím s dvojitým zvýšením. V roce 2020 by mělo dojít k poslednímu růstu základní úrokové sazby na 3.1 procenta, původně to mělo být 3.4 procenta. Trh zatím počítá i s možností, že Fed nebude tento rok zvyšovat sazby ani jednou.

Z jednání o úrokových sazbách se očekávalo, že Fed ve čtvrtek nezvýší sazby. Velmi překvapivý krok však byl, že v tomto rozmezí zůstaneme, a že se tedy situace mění zejména z důvodu obav (pokles akcií, obchodní válka) a pozitivním datům. Centrální banka uvedla, že ekonomika USA roste dobrým tempem a s ohledem na další hospodářský vývoj, bude velmi opatrná, jaké sazby nastaví v budoucnu.

Prognóza z prosince 2018 na 2019 je celkem pozitivní, kdy Fed předpokládá, že americká ekonomika posílí o 2,3 procenta a inflace by měla být na úrovni 1,9 procenta. Rovněž má klesnout i míra nezaměstnanosti na úroveň 3.5 procenta.

Podívejme se, co udělalo zvyšování sazeb. Akciové trhy padaly téměř nejvíce od velké hospodářské krize (za měsíc) a to znamená, že Fed prostě tento krok udělat musel, aby situaci uklidnil. Tento krok pravděpodobně zajistí další růst akcií a znehodnocování dolaru. Přesně tak i trh zareagoval včera po prohlášení.

Situace je tak trošku komická, protože to vypadá, že jakkoli trhy klesnou je zde ECB a Fed se svými nástroji a celou situaci změní podle opatření měnové politiky. Už dříve jsem zmiňoval, že tyto instituce mají nástroje na uklidnění a další nafouknutí bubliny. A právě to se nyní děje. Ekonomika roste již 10 let, v druhé polovině 2019 to bude tedy nejvíce v historii. Akce v tomto období? Klidně mohou růst, ale je racionální investovat do těchto aktiv po 10 ročním ekonomickém růstu? Trh padne o 15-20 procent (indexy) a centrální bankovnictví změní celou situaci. Takto se to může dít do nekonečna, ale když to jednou přijde bude to opravdu velké.

Nulové úrokové sazby vyhovují zadluženým zemím (v EU), silné Euro omezuje export a tedy "dělá vrásky" silným ekonomikám. Přesto zvýšení úrokových sazeb Fedem se v ekonomice ukáže možná až v dalším Q.