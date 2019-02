Přestřelka ve Sněmovně. Kalousek přirovnal Babiše k Hitlerovi

Při čtvrtečních interpelacích ve Sněmovně panovala pořádně dusná atmosféra. Po dlouhé době přišel mezi poslance premiér Andrej Babiš a opozice se do něj pořádně pustila. Babiš jim na to řekl, že přesně kvůli tomu je pro něj zbytečné tam chodit. Naštvaný Kalousek ho poté přirovnal k Hitlerovi.

Ve čtvrtek probíhaly na půdě Poslanecké sněmovny interpelace, na které premiér Andrej Babiš dorazil poprvé od dubna. Z dotazů a výtek poslanců si však příliš těžkou hlavu nedělal. Svou absenci odůvodnil tím, že ho interpelace nebaví a jsou zbytečné. "Když se mě novináři ptají, proč sem nechodím, tak právě proto, že je to plácání," řekl dotčeně Babiš.

Andrej Babiš se obořil na Piráty, že nic nedělají a jenom kritizují. "No tak jste mohli jít do vlády, kluci, mohli jste nám to předvést," vmetl jim do tváří. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek si to nenechal líbit a Babišovi vyčetl, že sedmkrát nepřišel do práce.

Za Piráty se postavilo hnutí STAN. "Nazýváte Piráty kluky. Já také, ale v bufetu, tady je prostě budete nazývat poslanci, protože to jsou poslanci, byli řádně zvoleni," řekla Babišovi poslankyně Věra Kovářová za STAN.