Dotace pro začínající podnikatele 2019: Rypadla, finišery a další

Začínající podnikatelé se přirozeně pídí po informacích, jestli se jich náhodou netýká nějaká zajímavá podpora podnikání. Dotace EU, které se týká tento článek, je určena pro firmy , které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně) . Pokud si nejste jisti datem vzniku firmy , můžete si ho ověřit ZDE . Žadatel o dotaci musí být podnikající fyzická nebo právnická osoba a to do 49 zaměstnanců.

































Výše dotace a trocha té matematiky

V rámci až 45% dotace EU získáte podporu od 450 tis. až do výše 1 mil. Kč. Ideálním projektem je tak nákup stroje v hodnotě 2,2 mil. Kč. Při této částce získáte maximální dotaci 1 mil. Kč. Co se ale stane, když bude investice do stroje vyšší než zmiňovaných 2,2 mil. Kč? V podstatě vůbec nic. Maximálně poskytnutá dotace je 1 mil. Kč a to nezávisle na výši investice. U vyšších investic tak úměrně klesá procento získané podpory. Každopádně mějte na paměti, že nesmíte být podnikem v obtížích, případně v insolvenci, a nesmíte mít závazky vůči státu.

Kdy peníze z dotace na podnikání uvidíte?

Dotace na nové stroje je vyplácena zpětně. Jakmile máte žádost o dotaci schválenou, vyberete ve výběrovém řízení dodavatele stroje a ten pak pořídíte. Následně poskytovateli dotace předložíte žádost o platbu. Po schválení žádosti o platbu Vám fond proplatí dotaci na stroj.

Na co si dát pozor?

Úspěšný dotační projekt končí vydáním tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se o právní akt, díky kterému můžete dotaci načerpat. Posledním krokem před vydáním tohoto Rozhodnutí je prokázat poskytovateli dotace, že nejste podnik v obtížích. Jedním ze základních znaků podniku v obtížích je, když je Váš vlastní kapitál menší, než polovina kapitálu základního. Bližší informace o této problematice najdete ZDE.

Dále je nutné zajistit, aby dodavatel stroje byl vybrán v rámci veřejného výběrového řízení. V těchto případech je určitě vhodné nechat si takové výběrové řízení zpracovat od poradenské společnosti, která má s administrací dostatečné zkušenosti. Špatně vysoutěžená veřejná zakázka může vést až k odebrání dotace, což je riziko, kterému je lepší se vyhnout, i když to bude stát něco navíc.

Jaké techniky se týká až 45% dotace EU?

• Pásové rypadlo

• Kráčivé rypadlo

• Pásový nakladač

• Pásový dozer

• Pásový jeřáb

• Nivelace používané na bagrech, grejdrech a dozerech formou dodatečné montáže

• Finišer

• Vibrační válec (válcovačka)

• Stacionární betonárka

• Mobilní betonárka

• Stacionární drtička odpadu

• Mobilní drtička odpadu

• Stacionární či mobilní třídicí a drtící stroje na stavební materiál

CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže

• Profilovací linka včetně montáže

• Technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně

• Nářadí, stříkací pistole

• 3D měřící stroje

• Regálové systémy

Zaujala Vás dotace 1 mil. Kč? V čem je současná dotace lepší než ta předchozí?

Žádat až o 45% dotace na stroje můžete od 28. ledna 2019. Předpokládáme, že o dotaci bude ze strany žadatelů velký zájem. Oproti předchozí výzvě totiž došlo k navýšení maximální možné dotace z 225 tis. Kč na 1 mil. Kč. Ale pozor, peníze se přerozdělují postupně, mohou proto dojít ještě před oficiálním ukončením příjmů žádostí. Všem případným zájemcům proto nedoporučujeme otálet. O dotaci pro začínající podnikatele informujeme ZDE. Svou šanci k získání dotace zvýšíte včasnou přípravou. Exkluzivní dotace pro začínající podnikatele spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).