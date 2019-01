Draghi po měsíci: ECB by v případě potřeby mohla obnovit nákupy dluhopisů

Evropská centrální banka (ECB) by v případě potřeby mohla obnovit nákupy dluhopisů, v letošním roce je však takový krok nepravděpodobný. Šéf ECB Mario Draghi to dnes sdělil výboru Evropského parlamentu pro hospodářské záležitosti. Program nákupů dluhopisů, kterým po několik let podporovala inflaci a hospodářský růst v eurozóně, ECB ukončila teprve minulý měsíc.



ECB prostřednictvím programu celkem napumpovala do ekonomiky nově natištěné peníze v hodnotě 2,6 bilionu eur (zhruba 67 bilionů Kč). Draghi ale dnes upozornil, že výkon ekonomiky eurozóny v poslední době zaostává za očekáváním.



"Během posledních měsíců byly přicházející údaje slabší, než se očekávalo, a to kvůli slabší vnější poptávce a specifickým faktorům v některých zemích a odvětvích," uvedl podle agentury Reuters Draghi. Upozornil, že přetrvávají nejistoty související s geopolitickými faktory a že na ekonomickou náladu má negativní vliv hrozba protekcionismu.



ECB minulý týden podle očekávání ponechala svou měnovou politiku beze změn. Draghi nicméně na následné tiskové konferenci varoval před rostoucími hospodářskými riziky a předpověděl, že hospodářský růst v eurozóně bude v blízkém období pravděpodobně slabší, než se dříve předpokládalo.



Draghiho slova signalizovala, že ECB nehodlá spěchat se zvyšováním svých úrokových sazeb se současných minim. Banka minulý týden zopakovala, že úrokové sazby by na nynějších úrovních měly zůstat přinejmenším do léta. Základní úroková sazba ECB se v současnosti nachází na rekordním minimu nula procent.