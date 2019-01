Tento týden možná rozhodne o dalším vývoji obchodní války (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Španělský investor vstupuje do boje s vedením společnosti Stock Spirits.

Zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál 2018 telefonní operátor O2.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit poklesem.

V průběhu tohoto týdne se dočkáme série odhadů HDP za Q4 18 z klíčových evropských zemí i eurozóny jako celku, které potvrdí útlum ekonomické aktivity v závěru loňského roku. To se projeví i ve stále slabých inflačních číslech. V centru pozornosti investorů bude stát obchodní jednání mezi zástupci Spojených států a Číny, které se uskuteční v závěru měsíce.

Tento týden bude celá řada společností reportovat své hospodářské výsledky. Dnes se jich však představí pouze několik. Ve Spojených státech to bude například výrobce strojního zařízení Caterpillar nebo výrobce domácích spotřebičů Whirlpool. V Evropě mezi těmi známějšími jmény je průmyslová skupina Atlas Copco.

Analytici Société Générale snížili doporučení pro čtyři mediální společnosti. Nově platí Držet pro britskou ITV a americký Viacom. Doporučení Prodat udělili italské společnosti Viacom a americké firmě Twenty-First Century Fox.

Obchodování na zámořských trzích

Akciové trhy ve Spojených státech uzavřely páteční obchodování ziskově. Dow Jones vzrostl o 0,8 %, S&P 500 posílil o 0,9 % a technologický Nasdaq si polepšil o 1,3 %. Celkově za zkrácený týden si trhy mírně pohoršily, a to o 0,2 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se v pátek nejlépe dařilo zpracovatelům komodit (+1,9 %) či technologickým firmám (+1,5 %). Protipólem jim byl především sektor utilit (-1,3 %).

Tento týden dojde k druhému velkému setkání mezi zástupci Spojených států a Číny. Dle vyjádření obou stran v průběhu minulého týdne by se mělo jednat o zcela zásadní jednání s potenciálem nalezení dohody. Bude to tak jedna z nejvíce sledovaných událostí tohoto týdne. Konec obchodní války by totiž představoval výrazně pozitivní impuls pro akciové trhy.

Trhy v asijsko-pacifickém regionu zakončují první obchodní den tohoto týdne převážně ztrátově. Poklesy akciových indexů dosahují až 0,9 % v případě Indie. Naopak nejlépe se daří australským trhům, které si připisují 0,7 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který odepisuje 0,6 % své hodnoty, ztrácí všechny sektory. Nejhlubší ztrátu 2 % zaznamenávají síťová odvětví.

Stock Spirits

Portugalský investor Luis Amaral, jehož investiční společnost Western Gate drží 10 % akcií společnosti Stock Spirits, vystoupil proti vedení likérky. Vyzývá ostatní akcionáře, aby podpořili jeho snahu na vyloučení z představenstva Davida Maloneyho a Johna Nicolsona. Western Gate viní vedení firmy, že nepředložilo jasnou růstovou strategii a nedokázalo dokončit jedinou akvizici v roce 2018. Mimo to se Amaralovi také nelíbí výnosnost jeho investice do Stock Spirits. Nutno podotknout, že již dříve Western Gate uspěla s podobnou snahou. V roce 2016 dokázala sesadit šéfa Stock Spirits Chrise Heatha.