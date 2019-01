Páteční obchodní seance 25. 1. 2019

Pátek 25. 1. 2019 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,09 %), S&P500 (+0,14 %) a NASDAQ (+0,68 %).

Evropa: DAX (+0,53 %), FTSE 100 (-0,35 %), CAC40 (+0,65 %).

Čína: Hang Seng (+1,37 %), Shanghai Comp. (+0,39 %), CSI 300 (+0,81 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,97 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

JPY: Jádrová CPI Tokio index (leden)

DE: (10:00) – IFO Index podnikatelské nálady (leden)

USA: (14:30) – Objednávky zboží dl. spotřeby (prosinec)

USA: (16:00) – Prodeje nových domů (prosinec)

USA: (19:00) – Týdenní změna počtu aktivních ropných věží dle Baker Hughs

----------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy včera zakončily obchodování smíšeně. Zasedání ECB pouze potvrdilo svůj doprovodný komentář z minulého zasedání, když upozornilo na rizika ekonomického zpomalení, která od druhé poloviny minulého roku začala zesilovat. Banka ale stále signalizuje růst úrokových sazeb někdy koncem letošního roku. Euro včera nakonec přesto sláblo, když na něj dolehla série dalších slabších výsledků z rána, kdy byl zveřejněn francouzský a německý PMI. Bílý dům připravuje jako alternativní řešení rozpočtové krize prohlášení, v němž prezident Donald Trump vyhlásí výjimečný stav podél jižní hranice USA. Výjimečný stav by Trumpovi umožnil uvolnit přes sedm miliard dolarů na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Tento postup by byl patrně napaden u soudu. Část amerických federálních úřadů je od 22. prosince bez peněz, neboť Trump se s Kongresem pře o finance na vybudování zdi, které demokraté odmítají uvolnit. Ve čtvrtek americký Senát ve dvojím hlasování zamítl návrhy demokratů a republikánů, jak vládní rozpočtovou krizi ukončit. EU je připravena odložit odchod Británie z EU do voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční v květnu. Řekl to dnes na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu rakouský kancléř Sebastian Kurz. Dnes se v Evropě dočkáme hlavně německý index IFO a na to, zda i tento indikátor potvrdí zhoršující se kondici největší evropské ekonomiky. Spojené státy jsou dnes bez důležitého makra, takže se trh zaměří hlavně na další průběh výsledkové sezóny. Ta zatím akcie spíše drží, což potvrdily včera například výsledky Intelu.

Výsledková sezóna 4Q 2018 - DR Horton (DHI)