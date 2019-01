Indikátory důvěry se stabilizují (Ranní zpráva z finančního trhu)

Po včerejším německém ZEW indexu nás dnes čekají indikátory důvěry z oblasti francouzského průmyslu. Ty by se měly již stabilizovat a v následujících měsících začít růst. V regionu je kalendář událostí prázdný. Koruna bude vstřebávat vyjádření Tomáše Holuba, že by pauza ve zvyšování sazeb mohla pokračovat.

Důvěra ve francouzskou ekonomiku nachází pevnou půdu pod nohama

Francouzská podnikatelská důvěra by se měla v lednu udržet na své prosincové úrovni, tedy 0,2 směrodatné odchylky nad svým dlouhodobým trendem. Po sérii propadů, kterých jsme byli svědky v loňském roce, by měla začít postupně růst. Nasvědčuje tomu silný trh práce, oživení v automobilovém průmyslu, růst firemních investic, slabší euro i vyšší reálné disponibilní příjmy domácností. Lednová spotřebitelská důvěra na úrovni 103 bodů by byla konzistentní s růstem francouzské ekonomiky v Q1 19 o 0,4 % q/q, což je i v souladu s naším odhadem.

Nálada německých investorů se lepší

Německý Zew index ve složce očekávání dopadl včera lépe, než se čekalo. Indikátor se tak zlepšoval již třetí měsíc v řadě. Podle prezidenta ZEW institutu, investoři do svých očekávání riziko brexitu a ekonomického zpomalení v Číně zahrnuli již v loňském roce. Zároveň doufají, že po turbulentním roce 2018 se budou růstové vyhlídky Německa opět stabilizovat. Euro však optimismus německých investorů nesdílelo a naopak během dne ztratilo 0,2 % na 1,136 USD/EUR.

Regionální trhy pokračují v zimním spánku

Česká koruna se včera pohybovala ve čtyřhaléřovém pásmu 25,58-25,62 CZK/EUR. Americké trhy byly po prodlouženém víkendu již otevřené, na regionálních trzích to však s aktivitou vypadalo tak, jako kdyby prodloužený víkend stále pokračoval. Ve srovnání s předchozím dnem koruna vůči euru ztratila 0,1 %. Z dat byly zveřejněny pouze polské maloobchodní tržby, které za očekáváním výrazně zaostaly. Z polských centrálních bankéřů včera vystoupil Eugeniusz Gatnar. Ten prohlásil, že vzhledem k výrazné míře nejistoty si umí představit obě varianty, tedy že úrokové sazby letos zůstanou beze změny i to, že budou zvýšeny. Zvýšení by však podle jeho slov přicházelo v úvahu až v H2 19, kdy inflace dosáhne inflačního cíle. To je i v souladu s naší prognózou, kdy první růst polské klíčové sazby (v současné době na úrovni 1,5 %) očekáváme letos v listopadu. Polský zlotý byl tak včera jedinou měnou z regionu, která si připsala zisky (+0,1 % na 4,282 PLN/EUR).

V Hospodářských novinách byl dnes zveřejněn rozhovor se členem bankovní rady Tomášem Holubem. Ten řekl, že si dovede představit, že by pauza ve zvyšování sazeb, kterou si centrální bankéři dali v prosinci, mohla pokračovat. Mohlo by to podle jeho slov trvat klidně dvě tři zasedání v řadě, než ČNB k dalšímu zvýšení sazeb opět přistoupí. My se domníváme, že se v únoru nakonec v bankovní radě pro zvýšení sazeb najde dostatečný počet hlasů.