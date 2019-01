Víkendář: Je třeba rozbít Facebook, vrátili jsme se sto let nazpátek

Síla velkých korporací prudce roste a výsledkem je „globální ekonomika s historicky ojedinělou výší příjmové nerovnosti a extrémní koncentrací ekonomické a politické moci“. Na stránkách ProMarket takto varuje profesor práva Tim Wu z Columbia University. Podle jeho názoru jsme se politickým a ekonomickým systémem vrátili do doby před sto lety a podobně jako tehdy zklamaní voliči hledáme záchranu u pravicových extremistů. Liberální demokracie totiž dělá hrubou chybu, když opět ignoruje vztah mezi koncentrací ekonomické moci a růstem autoritářství. Tato monopolizace je pro ni přitom existenciální hrozbou.



Wu tvrdí, že jsme zapomněli velkou část historie, včetně zkušeností s bojem proti monopolům. Lidé jsou přitom nespokojeni s tím, jak funguje současná ekonomika. „Nacházíme se v nebezpečném bodě v celém světě i ve Spojených státech.“ Tato nespokojenost se totiž odráží v rostoucí podpoře extremistů a „i když úplně nerozumíme tomu, proč se v minulosti zvýšil vliv fašistů, ekonomické faktory v tom hrály důležitou roli“. Wu dokonce tvrdí, že fašismus, neonacionalismus a extremismus souvisí s ekonomickou politikou „mnohem více, než se lidé domnívají“.





Zastánci teorie „co je velké, to je hezké“, kteří podporují velké společnosti, tak podle profesora ignorují lekce historie. Ty ukazují, že velikost a monopolní pozice se neprojevují jen na trhu se zbožím, ale i na trhu práce . Na tom prvním se tak v tom lepším případě mohou projevovat úspory z rozsahu a lidé jako zákazníci mohou z velikosti firmy těžit. Úplně jiná situace ovšem panuje na trhu práce . Tam se dominantní pozice firem projevuje tím, že lidé mají jen malou vyjednávací sílu. Regulátoři se přitom povětšinou zaměřují na trh se zbožím a službami a na dopad monopolů na prodejní ceny, ale tento pohled je příliš zúžený.Snahy o omezení monopolů a s tím spojené právní normy vyžadují, abychom pochopili vztah mezi velkými společnostmi a koncentrací moci. Wu tvrdí, že první antimonopolní aktivity dokonce neměly za primární cíl ceny zboží a služeb, ale právě omezení moci soukromých subjektů a jejich vlivu na politiku. „Peter Thiel nazývá svou ideologii libertariánstvím, ale ona se ve skutečnosti příliš neliší od sociálního darwinismu devatenáctého století. Ten oslavoval monopoly a tvrdil, že společnost je místem, kde vítěz bere vše a přežijí jen ti nejsilnější. V podstatě říká, že silní mají vládnout a slabí jim mají sloužit. Google a Facebook ukazují mnohem vlídnější tvář, ale nejsem si jistý, zda se jejich způsob přemýšlení výrazně liší,“ říká Wu.Klesající ostražitost vůči monopolům je podle profesora jasně patrná například v oblasti fúzí. Z regulátorů v USA i v Evropě se postupně staly subjekty vyžadující po fúzujících firmách jen seznam závazků, které budou po transakci dodržovat. Jenže principem práce těchto regulátorů by mělo být blokování fúzí, které v odvětví nechávají několik málo hráčů. V Evropě je podle něj situace snad ještě horší než v USA. A příkladem nevysvětlitelného schválení fúze jsou firmy Anheuser-Busch InBev a SABMiller, fúze evropských telekomunikačních společností či fúze Monsanto – Bayer Problém se všemi závazky, které mají firmy po fúzi dodržovat, spočívá i v tom, že tyto společnosti mají k dispozici armádu právníků, kteří stojí proti zaměstnancům regulátora, mnohdy ne tak dobře vzdělaným a motivovaným. Historie tak nepřekvapivě ukazuje, že dodržování a efektivita takových závazků není povzbuzující. Wu tvrdí, že je nutné rozdělit Facebook a zbavit jej zejména WhatsAppu a Instagramu. Kritizuje i fúzi společností T-Mobile a Sprint.Zdroj: ProMarket, Stigler Center - University of Chicago Booth School of Business